Ferienzeit ist Bewerbungszeit! - Seminare der Berufsberatung

So sehr die Sommerferien auch zum süßen Nichtstun locken: Für alle, die für das Jahr 2018 eine Ausbildungsstelle suchen, heißt es jetzt aktiv zu werden.

Bei einigen Betrieben laufen schon die Auswahlverfahren für das Ausbildungsjahr 2018, die meisten Firmen starten aber direkt nach den Sommerferien durch. Die Zeit bis dahin sollten die jungen Ausbildungssuchenden nutzen, um sich fit zu machen für die kommenden Herausforderungen. Eine gute Bewerbung ist dabei nur der Einstieg. Es folgen Vorstellungsgespräche, Auswahltests oder die bei den Firmen immer beliebter werdenden Assessment-Center.

Zur optimalen Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg in den Sommerferien pro Woche ein Seminar zu folgenden Themen an: Bewerbung, Vorstellungsgespräch sowie Auswahltest/ Assessment-Center. Die Seminare gehen jeweils drei Stunden, sind kostenfrei und jeweils 12 junge Bewerberinnen und Bewerber können teilnehmen. Anmeldungen werden telefonisch unter 07141/137-271 sowie per E-Mail unter ludwigsburg.biz@arbeitsagentur.de entgegengenommen.

Folgende Termine stehen immer donnerstags zur Wahl: