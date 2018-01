Forscher der Zukunft

× Erweitern Julian Hannig Auszubildender bei ebm-papst

Beim diesjährigen »Jugend forscht«-Wettbewerb am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. Februar stellen wieder junge Forscher ihre Ideen und Arbeiten an der Hochschule Heilbronn Campus Künzelsau vor.

Auch Auszubildende von ebm-papst nehmen an Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb teil.

Der diesjährige Wettbewerb läuft unter dem Motto »Spring!«. Mut haben und sich trauen, aufspringen und zeigen, was in einem steckt – das ist der wichtigste erste Schritt für Nachwuchsforscher. Unter den Teilnehmern ist auch Julian Hannig. Er ist im dritten und letzten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei ebm-papst in Mulfingen. Sein Projekt ist eines von insgesamt drei Forschungsprojekten, an denen Auszubildende von ebm-papst in diesem Jahr beteiligt sind.

Eine intelligenten Klimaanlage

Julian Hannig blickt auf das kleine Messinstrument, das er auf seinem Schreibtisch zwischen zwei seiner drei Bildschirme positioniert hat. Das Hygrometer misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum. »Optimal in Wohn- und Arbeitsräumen ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent«, weiß der 18-Jährige. Eine zu niedrige Feuchtigkeit kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Zu hohe Feuchtigkeit ist der Auslöser für Schimmelbefall an Wänden. Genau hier setzt Julians Projekt an. Seit Dezember bastelt er an seiner Idee einer intelligenten Klimaanlage. »Im Unterschied zu den meisten gängigen Klimaanlagen soll mein Projekt das gesamte Raumklima vollautomatisch regeln«, erklärt Julian. »Um dem Nutzer maximalen Komfort zu bieten, ist die Anlage außerdem über das Internet aus der Ferne steuerbar.«

Als Simulationsraum dient ihm beim Wettbewerb ein isoliertes Terrarium. An dieses ist als Steuereinheit ein kleiner Platinencomputer angeschlossen, mit dessen Hilfe die verschiedenen Sensoren und Daten aus der Cloud abgefragt werden können. Der Computer regelt außerdem die Klimaeinheit, die aus einem Lüfter, einer Kühlung sowie einem Luftentfeuchter besteht.

»Eine Ausbildung bedeutet, auch über den Tellerrand hinweg zu schauen«

Fachlich und inhaltlich unterstützt ihn dabei sein IT-Teamleiter Christof Steuer: »Eine Ausbildung bedeutet, auch mal über den Tellerrand hinweg zu schauen und neue Herausforderungen anzunehmen. Die Eigeninitiative im Zuge von Jugend forscht fördert die persönliche sowie fachliche Entwicklung der Azubis und wird somit seitens ebm-papst wertgeschätzt und konsequent gefördert«, so Steuer. Als Patenfirma organisiert der Ventilatorenhersteller ebm-papst Mulfingen den Regionalwettbewerb bereits zum 20. Mal. In der Region Heilbronn-Franken ist die Dichte der Weltmarktführer außergewöhnlich hoch, dementsprechend werden immer Talente in den Bereichen Informatik, Naturwissenschaften und Technik gesucht. Der Wettbewerb soll dabei helfen, junge Menschen für diese Fächer zu begeistern und zu fördern. Sophia Budschewski

Informationen zu Jugend forscht: www.jugend-forscht.de