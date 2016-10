× Erweitern J.7 Friseur Ausbildung

Wer eine Ausbildung anstrebt, in der man seine Kreativität ausleben kann, in einem coolen Team arbeitet, mit unterschiedlichen Menschen zusammenkommt und viel Abwechslung im Job hat – für den ist der Friseurberuf genau das Richtige. Bei J.7 bekommt man eine erstklassige Friseur-Ausbildung. Danach kann man als Stylist durchstarten und seinen ganz persönlichen Karriereweg gehen.

Eine Friseur-Ausbildung bei J.7 bietet zahlreiche Vorteile: Kein Tag ist wie der andere, denn täglich kommen Menschen in den Salon, die individuell beraten werden möchten. Das J.7-Ausbildungskonzept bietet die Möglichkeit alle grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlernen, damit man nach der Ausbildung als erfolgreicher Stylist durchstarten kann. J.7 bietet ein klares und strukturiertes Ausbildungskonzept, ab Beginn der Ausbildung. Man erhält seinen eigenen J.7-Assistent-Guide, der den Fortschritt der Ausbildung dokumentiert und einem zur Seite steht. In regelmäßigen Abständen finden Feedbackgespräche statt, um die Entwicklung zu besprechen und zu optimieren. J.7 bietet von Anfang an ein hohes fachliches Niveau und bildet nicht nur zum Friseur, sondern zum Top-Stylisten und Schönheitsberater aus, der am Puls der Zeit steht, was die Trends der großen Modemetropolen angeht.

Attraktive Ausbildung mit tollen Aufstiegschancen

Wer sich für die Ausbildung interessiert, sollte handwerkliches Geschick, Übungsbereitschaft und viel Freude am Umgang mit Menschen mitbringen. Teamgeist ist unerlässlich, denn alle unterstützen sich jederzeit gegenseitig im Salonalltag. Man sollte zudem Interesse an Mode und neuen Trends haben und ein gepflegtes Äußeres haben. Handwerkliches Geschick ist für eine Friseurausbildung eindeutig von Vorteil – nichtsdestotrotz kann man fehlende Fingerfertigkeiten durch zusätzliche Übungsbereitschaft und Geduld erlernen. Als Auszubildender bei J.7 wird man überdurchschnittlich vergütet. Das Gehalt steigt mit zunehmenden Ausbildungsjahren. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung gibt es attraktive interne Aufstiegsmöglichkeiten. So kann man als Visagist/in, als Salon Manager/in oder als Trainer/in an der J.7 school aufsteigen. Der Visagist ist der Spezialist in Sachen Make-up und kümmert sich um die Verschönerung des Gesichts. Der Salon Manager trägt viel Verantwortung, kümmert sich um organisatorische Dinge und leitet das Team. Der Trainer betreut und leitet Seminare und vermittelt Fachwissen und Trends. Oder man nutzt die Chance und macht dich mit einem eigenen J.7 Salon selbstständig. Ber

J.7 group GmbH Esslinger Straße 42, 70182 Stuttgart, www.j-7.de/friseur-jobs