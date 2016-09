Gelungener Start in die Zukunft

× Erweitern Hofmann Fördertechnik Matthias Wörtmann gefällt die Ausbildung bei Hofmann Fördertechnik.

Mit einer »Rallye« hatten die acht neuen Azubis bei Hofmann Fördertechnik gleich einen spannenden und informativen Start in ihre Ausbildung. Auch Matthias Wörtmann hatte Spaß an der Azubi-Rallye. Er war über die Schule und ein Praktikum auf Hofmann Fördertechnik aufmerksam geworden und absolviert nun eine Ausbildung zum Mechatroniker. Zurzeit arbeitet er in der Stapler-Werkstatt an der Seite von erfahrenen Technikern mit. »Die ersten Tage waren anstrengend aber toll. Ich habe viel Neues gelernt«, meint er und hofft, dass er demnächst mit einem Servicetechniker in den Außendienst fahren kann.

Hofmann Fördertechnik GmbH ist ein modernes, mittelständisches Unternehmen mit über 220 Mitarbeitern. Das Neckarsulmer Familienunternehmen ist der größte Anbieter für Logistiklösungen in Nord-Württemberg und Nord-Baden. Jugendliche können eine Ausbildung zum Mechatroniker (m/w), zum Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik (m/w), zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) oder zum/r Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel absolvieren. Mit einer Kurzbewerbung und dem letzten Zeugnis können Schüler gerne einen Termin für ein Praktikum vereinbaren.

Hofmann Fördertechnik GmbH

Silcherstraße 34, 74172 Neckarsulm, Fon: 07132/4890

www.hofmann-foerdertechnik.com