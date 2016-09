Gemeinsam unterwegs

× Erweitern Konrad Hornschuch

Um auch zukünftig den Markt für Oberflächen anzuführen, setzt Hornschuch ganz besonders auf die Förderung des Nachwuchses. Mit zwölf Ausbilungs-berufen und sechs Studiengängen bietet der Oberflächenspezialist viele Einstiegsmöglichkeiten.

Als Weltmarktführer für Oberflächen punktet Hornschuch mit Innovationen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb fordert und fördert das Unternehmen von Anfang an. Ob Ausbildung oder Duales Studium, jeder ist gleich ein wichtiger Teil des Teams. Denn bei Hornschuch hat die Ausbildung einen hohen Stellenwert. Dem Oberflächenspezialisten ist es wichtig, dass er eigenen Nachwuchs ausbildet und so haben die Azubis beste Chancen, übernommen zu werden.

Gute Ausbildungsquote

Insgesamt beschäftigt der Oberflächenspezialist derzeit 83 Azubis und DH-Studenten. Das entspricht einer guten Ausbildungsquote von 8 Prozent. Mit 12 Ausbildungsberufen in den Bereichen Technik, Logistik, Chemie, Mediengestaltung und im kaufmännischen Bereich sowie sechs DH-Studiengängen deckt der Weltmarktführer eine breite Palette ab. Die Azubis erwarten verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeiten, Ausbildungskoordinatoren als Ansprechpartner sowie regelmäßige Feedbacks.

Azubiausflug

Um den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl der Azubis zu steigern, wurde der Azubiausflug ins Leben gerufen, der mittlerweile zu einer guten Tradition geworden ist. In diesem Jahr kamen die Azubis sogar zwei Mal in den Genuss der gemeinsamen Aktion. Im April ging es zunächst zur BASF SE nach Ludwigshafen. Der Lieferant von Hornschuch hieß die Azubis herzlich willkommen und nahm sie mit auf eine exklusive Führung durch den Chemiekonzern. Für Hornschuchs angehende Chemielaboranten bot die Besichtigung der Abteilung Pigmente und des Labors natürlich einen ganz besonderen Reiz. Eine Werksrundfahrt mit dem Bus und das Besucherzentrum gehörten für die Azubis zu den Highlights.

Im Juli dann stand der Besuch einer Beach-Sporthalle in Bietigheim-Bissingen auf dem Programm. Dieser Ausflug wurde von der Hornschuch Jugend- und Auszubildenden-Vertretung selbständig organisiert. Bei Teambuilding-Übungen, Beachsoccer, Volleyball und Badminton hatten die Azubis beste Möglichkeiten, sich besser kennen zu lernen. Sie waren mit viel Einsatz und Spaß bei der Sache.

Konrad Hornschuch AG

Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947/810

www.hornschuch.com