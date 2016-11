Gesucht - Gefunden: Berufe mit Zukunft

× Erweitern Zeag

Zukunftssicher, abwechslungsreich und spannend soll er sein – der Traumjob, den sich jeder Arbeitnehmer wünscht.

»Gesucht – gefunden: Eine Ausbildung in der Energiebranche bei der ZEAG Energie AG bietet all das«, weiß der Verantwortliche für die kaufmännische Ausbildung, Dorian Ströbel. Als Energieversorger der Region Heilbronn-Franken präsentiert die ZEAG ein breit gefächertes Spektrum energienaher Dienstleistungen in der Strom- und Gasversorgung sowie den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Ob als Industriekaufleute oder Elektroniker für Betriebstechnik: In einem teamorientierten Umfeld arbeiten alle gemeinsam an der Energie der Zukunft.

ZEAG Energie AG

Personalabteilung, Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn,

personal@zeag-energie.de

www.zeag-energie.de/karriere/ausbildung