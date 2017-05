Girls bei Hornschuch

× Erweitern Girls' Day Lehrwerkstatt

Am Girls' Day, der in diesem Jahr am 27. April stattfand, öffneten Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen lernten dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Bei der Konrad Hornschuch AG in Weißbach meldeten sich zehn Mädchen an, die die technischen Ausbildungsberufe bei Hornschuch kennenlernen wollten.

Startpunkt war die Lehrwerkstatt des Oberflächenspezialisten. Dort fertigten sie unter Anleitung ein LED-Leuchtherz, dessen Platine sie selbst verlöten durften sowie ein Herz aus Kunststoff, das gefeilt, gelötet und gebohrt werden musste. Nach dem Mittagessen stellten die Mädchen Taschen oder Schlüsselanhänger aus skai® Kunstleder her. Dabei konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die zehn Schülerinnen zeigten sich begeistert von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Hornschuch Produkte. Der Tag habe ihnen einen guten Einblick in die Herstellung von

d-c-fix® und skai® Materialien und in die vielfältigen Ausbildungsberufe gegeben, die Hornschuch zu bieten hat: „Jetzt kann ich mir auch vorstellen, mal einen technischen Beruf zu erlernen“, meinte eine Schülerin zum Abschluss.

