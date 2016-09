Gut abschneiden mit Aichele

× Erweitern Aichele

Ein Familienunternehmen mit über 70 Jahren Erfahrung als Profi für Präzisionswerkzeuge und Rotationsschneidsysteme – das ist Aichele.

Gerade die jahrzehntelange Erfahrung und das messerscharfe Know-how machen das Unternehmen zur technologischen Ideenschmiede für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Das beweisen viele Patente und Innovationen. Aichele zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Präzisionswerkzeugen, vor allem für die Hygiene-, Vliesstoff-, Folien- und Papierindustrie.

Diamant und Hartmetall sind die Werkstoffe, mit denen Aichele Systeme und Werkzeuge konstruiert und baut. Mit dem Rückhalt eines stabilen Familienunternehmens bewegt Aichele sehr viel. Jeder Mitarbeiter ist ein motivierter Motor des Aichele-Erfolgs. Mit jedem Kunden und jedem Auftrag entwickelt sich das Unternehmen weiter. So wurde Aichele zum international gefragten Spezialisten für Schneide-, Fräs- und Bohrwerkzeuge und steht heute als Synonym für Präzision.

Aichele arbeitet mit Rotation – da ist alles in Bewegung. Da ist es gar nicht möglich, selbst still zu stehen. Weil die Präzisions-Profis zudem für Märkte in Bewegung arbeiten. In den Anwendungsbereichen Hygiene, Nonwovens/Vliesstoffe, Papier und Folie schätzen die Kunden Aichele als treibende Kraft. Von der Rotationsschneideinheit für bestehende Produktionslinien bis hin zu kompletten Schneidlösungen mit Zu- und Abfuhr des Materials einschließlich Antrieb und Steuerung – das Crailsheimer Unternehmen entwickelt umfassende Konzepte sowie effektive und individuelle Lösungen.

Aichele Werkzeuge GmbH

Zur Flügelau 40, 74564 Crailsheim, Fon: 07951/29550,

www.aichele.de