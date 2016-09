Gut vorbereitet für den Berufseinstieg

× Erweitern Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg Absolventen des Berufsbildungswerks Mosbach-Heidelberg

Im Juli 2016 haben 62 junge Menschen ihre Ausbildung im Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg abgeschlossen. Damit starten sie gut vorbereitet ins Berufsleben.

Das BBW ist eine Einrichtung der Johannes-Diakonie Mosbach. Jugendliche können an den Standorten Mosbach und Heidelberg unter Ausbildungsangeboten in über 20 Berufen wählen. Die Schulen des BBW garantieren kurze Wege zwischen Unterricht und praktischer Ausbildung. Zusätzlich erhalten BBW-Auszubildende bei Bedarf eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Förderung. Dafür stehen unter anderem ein Sozialpädagogischer und ein Psychologischer Dienst zur Verfügung. Da Mobilität in vielen Berufen notwendig ist, wird auch der Führerscheinerwerb vom BBW gefördert. BBW-Internate bieten in Mosbach und Heidelberg für Jugendliche aus entfernteren Regionen Unterkünfte mit Betreuung, freiem W-Lan und Freizeitmöglichkeiten. Das BBW pflegt zahlreiche Kooperationen mit Partnerschulen und Unternehmen in der Region. So können einige BBW-Auszubildende den praktischen Teil ihrer Ausbildung direkt im Betrieb absolvieren und somit Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen.

