Gute Übernahmechancen - Ausbildung bei Utescheny Spritzgießtechnik

Für eine Ausbildung bei der in Zaisenhausen ansässigen C+M Utescheny Spritzgießtechnik GmbH gibt es viele gute Argumente.

Das 1976 gegründete mittelständische Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Kunststoffformteilen für den Interieurbereich in der Automobilindustrie spezialisiert hat, beliefert nahezu alle namhaften Automobilhersteller wie zum Beispiel Porsche, VW, Daimler und BMW. Hergestellt werden Kunststoffteile wie Dachhaltegriffe, Abdeckungen, Türinnenbetätigungen, Brillenfächer und weitere diverse Anbauteile im Interieurbereich. Die derzeit 17 Auszubildenden werden für den eigenen Fachkräftebedarf ausgebildet und haben daher gute Übernahmechancen. Die Azubis durchlaufen im Rahmen ihrer Ausbildung alle Abteilungen, lernen den gesamten Betrieb kennen und erhalten somit einen Einblick in alle Arbeitsabläufe. Statt in einer herkömmlichen Lehrwerkstatt arbeiten sie von Beginn an bei der Herstellung »echter« Produkte mit. Selbstständiges Arbeiten und Mitwirkung an Projektarbeiten garantieren viel Abwechslung. Voraussetzung für die aktuell angebotenen Ausbildungsberufe Industrie-, Feinwerk- und Verfahrensmechaniker/in ist ein guter Abschluss der Hauptschule oder einer weiterführenden Schule. Für Industriekaufleute wird ein guter Realschulabschluss oder ein Abschluss einer weiterführenden Schule vorausgesetzt. sob

