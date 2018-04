Handwerkliche Ausbildung auf hohem Niveau - Deutsches Brot

× Erweitern Leiter der Konditorei Werner Nuss und Leiter der Backstube Mike Baumeister.

Wer in den beiden Backstuben von Härdtner und Mitterer eine Ausbildung beginnt, wird Teil eines Handwerks, das sich über Jahrtausende entwickelt hat.

Deutsches Brot wurde 2014 von der Unesco als »immaterielles Weltkulturerbe« anerkannt, in seiner Güte und Vielfalt sucht es seinesgleichen auf der Welt. Um dieser Wertschätzung gerecht zu werden, ist der Qualitätsanspruch des großen Handwerksbäckers hoch: Mit rund 60 Filialen und 930 Mitarbeitern hat die Ausbildung von Nachwuchskräften bei Härdtner und Mitterer einen wichtigen Stellenwert. Eine übertarifliche Vergütung, eigene Ausbildungsleiterinnen und –leiter, wöchentliche Azubiworkshops, eine Lehrlingswerkstatt zur Verknüpfung von Theorie und Praxis und zur Prüfungsvorbereitung sind nur einige wenige Beispiele hierfür. Die Bäckerinnen und Bäcker, die Konditorinnen und Konditoren bilden die Wiege der Qualität des großen Sortiments. In traditionellem Handwerk wird jeder Brotlaib von Hand gewirkt, alles echt und ohne Fertigmischungen. Die Teams in den Filialen und Bäckereicafés runden durch Gastfreundschaft, Beratung und Servicedenken das Angebot des in der dritten Generation familiengeführten Unternehmens ab. Folgende Ausbildungsberufe werden angeboten: Bäcker/-in, Konditor/-in, Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Ausbildungen im Dualen Studium. TaH

Härdtner GmbH

Gottlob-Banzhaf-Str. 18

74172 Neckarsulm

Fon: 07132-93000

http://www.haerdtner.de