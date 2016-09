HBC-radiomatic begrüßt seine neuen Azubis und Studenten

Neun junge Leute starten bei dem Crailsheimer Funkhersteller HBC-radiomatic ins Berufsleben.

In den nächsten zwei bis dreieinhalb Jahren werden die Jugendlichen in den Berufen Industrieelektriker/in für Geräte & Systeme, Elektroniker/in für Geräte & Systeme und Industriekauffrau/mann ausgebildet. Zwei der neuen Auszubildenden absolvieren ein kooperatives Studium. Hier können sie innerhalb von fünf Jahren zwei Abschlüsse erreichen: als Elektroniker für Geräte & Systeme (IHK) und als Bachelor of Science Elektrotechnik (Reinhold-Würth-Hochschule Künzelsau).

Im September fand zunächst mit allen neuen Auszubildenden und den Ausbildern ein Einführungsmonat in der Azubi-Werkstatt statt. Dort führten die Auszubildenden Löt- und Verdrahtungsübungen durch und wurden in Workshops, wie etwa zum Thema »Business-Knigge«, auf das Berufsleben vorbereitet.

