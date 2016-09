Hochspannende Ausbildung

× Erweitern LTI

Großen Wert wird im Unternehmen auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt.

Schon seit einigen Jahren sind die Auszubildenden des Unternehmens unter dem Namen LTI-Youngsters bekannt. Sie führen unter diesem Namen sozusagen ihr eigenes kleines Unternehmen. Mit einer eigenen, modern ausgestatteten Produktionshalle, dem LTI-Ausbildungszentrum, in dem auch Konstruktions- und Büroarbeitsplätze untergebracht sind, werden Aufträge erfasst, es wird konstruiert, programmiert, kalkuliert, produziert und am Ende wird die Ware an die Kunden ausgeliefert. Sie übernehmen damit quasi die komplette Kundenbetreuung in Eigenregie. Dadurch wird die Selbständigkeit der Auszubildenden gefördert und die Zusammenarbeit untereinander gestärkt.

Neben der normalen Ausbildungsarbeit fertigen die LTI-Youngsters Feuerkörbe und –säulen in verschiedensten Formen und Größen, Namensschilder und Hausnummern oder Dekoration für Haus und Garten aus Metall. Seit Anfang 2016 haben die LTI-Youngsters auch einen Online-Shop eingerichtet. Der Shop ist unter folgender Adresse zu finden: shop.lti-youngsters.de

Umfassende Einblicke

Mehr als 60 Auszubildende werden in 13 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen ausgebildet. Jährlich beginnen ca. 20 Schulabgänger eine Ausbildung im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich.

Während der Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden alle ausbildungsrelevanten Bereiche und arbeiten aktiv im Tagesgeschäft mit. Daneben lernen sie aber auch ausbildungsferne Abteilungen kennen, was sehr wichtig ist, um auch die Arbeitsprozesse vor und nach der eigenen Arbeit zu kennen.

Für die ausgezeichnete Ausbildungsarbeit wurden LTI-Metalltechnik bereits das Ausbildungs-Ass sowie das DUALIS-Zertifikat verliehen.

LTI-Metalltechnik GmbH

Im Flürlein 25, 74214 Schöntal-Berlichingen, Fon: 07943/892-0

www.lti-youngsters.de

www.lti-metalltechnik.de