Hornschuch: Der Schlüssel sind die Mitarbeiter

× Erweitern Hornschuch

Hornschuch ist ein weltweit führender Oberflächenspezialist, der mit seinen Marken d-c-fix® und skai® sehr breit aufgestellt und damit in unterschiedlichsten Anwendungen zuhause ist.

Egal, ob als Polstermaterial auf einem Sitzmöbel, als folienbeschichtetes Bauelement an der Außenhaut des Hauses, als Oberfläche einer Instrumententafel im Auto oder als dekorative Klebefolie im Raum, die hochwertigen Produkte sind immer preisverdächtig. Der Erfolg ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit mit den Wurzeln in der Region und Märkten in aller Welt. Und vor allem in Weißbach, dem Herz der Hornschuch Gruppe, sind die Mitarbeiter stolz auf das Erreichte. Denn die hohe Leistungsdichte kommt nicht von ungefähr. Rund 1.100 Mitarbeiter geben am Standort Weißbach täglich ihr Bestes und sorgen so dafür, dass die Produkte in Design und Funktionalität erstklassig sind. Dabei ist die Vielfalt an Berufsbildern vom Designer/in über den Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik bis hin zum Chemiker/in einzigartig im Kochertal.

Attraktive Karriereperspektiven

Ob Azubi oder langjähriger Mitarbeiter: alle sind mit Engagement und Leidenschaft bei der Sache. Hornschuch ist ein starkes Unternehmen mit attraktiven Karriereperspektiven. Das spiegelt sich in stetig wachsenden Mitarbeiterzahlen wider – weltweit sind es rund 1.900. Auch die offene, familiäre Unternehmenskultur und die gute Arbeitsatmosphäre tragen wesentlich dazu bei, dass die Mitarbeiter gerne bei Hornschuch arbeiten. Der Oberflächenspezialist bietet Sonderleistungen wie eine jährliche Erfolgsbeteiligung, flexible Arbeitszeiten und familienfreundliche Arbeitsmodelle.

Auch Internationalität ist ein großes Thema: Durch die weltweite Vernetzung wirken die Mitarbeiter an internationalen Projekten mit. Immer wieder werden sie ins Ausland entsendet, um direkt vor Ort, zum Beispiel in China, USA oder England Projekte zu betreuen.

Das Unternehmen wird auch weiterhin weltweit erfolgreich unterwegs sein. Nicht zuletzt, da Hornschuch seit Kurzem ein starker Partner zur Seite steht. Am 15. Oktober erwarb die zum Technologieunternehmen Continental gehörende Benecke-Kaliko AG die Hornschuch-Gruppe. Der Vollzug des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, doch schon heute ist klar, dass sich das Unternehmen auch in Zukunft als starker Arbeitgeber im Hohenlohekreis positionieren wird. heg

Konrad Hornschuch AG

Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947/810

www.hornschuch.com