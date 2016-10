IB Freiwilligendienste: Pluspunkte für sinnvolles freiwilliges Engagement

× Erweitern IB Bundesfreiwilligendienst

Der Freiwilligendienst gibt jungen Erwachsenen die Chance, etwas für sich selbst und andere Menschen zu tun. Dabei erhalten sie Einblicke in den sozialen oder ökologischen Bereich, zum Beispiel bei der Arbeit mit Kindern und alten Menschen oder im Umweltbereich. Mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und Bundes-freiwilligendienst (BFD) hat der Internationale Bund (IB) für jeden das passende Angebot.

Ein Freiwilligendienst beim Internationalen Bund (IB) verspricht nicht nur ein spannendes Jahr, in dem viele zukunftsweisende Erfahrungen gesammelt werden. Es lohnt sich auch: Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) macht, sammelt jede Menge Erfahrungen und Pluspunkte für den Lebenslauf.

Die Freiwilligen können zwischen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auswählen: beim FSJ und BFD gehören dazu u. a. Kliniken, Kindereinrichtungen, Behindertenhilfe und kulturelle Institutionen. Die Einsatzstellen beim FÖJ sind verschiedenste Einrichtungen in den Bereichen Natur- und Umweltschutz wie Forsthochschulen und Biohöfe.

FSJ und FÖJ richten sich an junge Menschen bis 27 Jahre und bieten einen perfekten Rahmen, um sich zu orientieren und dabei sich und die Welt neu zu entdecken. Sie werden sogar als Wartesemester anerkannt und sind damit bestens zur Überbrückung von Wartezeiten geeignet. Der Bundesfreiwilligendienst kann altersunabhängig geleistet werden. Wer sich umorientieren will, Fähigkeiten im sozialen Bereich ausloten möchte oder seine Kompetenzen in soziale Einsatzstellen einbringen möchte, ist dort gut aufgehoben.

Jede Menge wertvolle Erfahrungen sammeln

FSJ und FÖJ werden in der Regel bei Ausbildungen und Studiengängen in sozialen bzw. ökologischen Berufsfeldern als Praktikum anerkannt. Aber auch die Aufnahmechancen für andere Bereiche verbessern sich. Während des FSJ/FÖJ/BFD erhalten die Freiwilligen ein Taschengeld, Sozial- und Unfallversicherung, Urlaub und einen FSJ/FÖJ- Ausweis. Und natürlich haben die Ansprechpartner/-innen beim IB und in den Einsatzstellen immer ein offenes Ohr und unterstützen die Freiwilligen in fachlichen und persönlichen Fragen.

Die Freiwilligendienste dauern in der Regel zwölf Monate und starten am 1. September, ein Zwischeneinstieg ist aber auch danach möglich. Interessenten können sich einfach beim IB vor Ort melden. Ber

Weitere Informationen unter

www.ib-freiwilligendienste.de