IHK-Aufstiegslehrgang Fachwirt für Büro- und Projektorganisation (m/w)

Die Anforderungen in den Bereichen Büromanagement und Projekt­assistenz haben sich über die Jahre deutlich erweitert. Die »Büro-Profis« können in allen Branchen und Wirtschaftszweigen eingesetzt werden und beschäftigen sich mit umfassenden Büroleitungstätigkeiten. Ziel des Aufstiegslehrgangs Fachwirt für Büro- und Projektorganisation (m/w) ist es, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, um gehobene Assistenz- und Sachbearbeitertätigkeiten sowie Koordinationsfunktionen in größeren Sekretariaten, Büros und Verwaltungsdiensten ausüben zu können. Die Fortbildung ist auf der Ebene der Fachkaufleute und Fachwirte angesiedelt und befähigt grundsätzlich zur Übernahme von Führungsaufgaben. Sie ist ausgerichtet auf ein modernes Office-Management. Der Aufstiegslehrgang startet berufsbegleitend über zwei Jahre jeweils montags und mittwochs am 16. Oktober 2017 an der IHK-Akademie Reutlingen. Ber

