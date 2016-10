Im BiZ zum Ausbildungs- & Arbeitsplatz

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Pressesprecher Uwe Janßen

Willkommen im BiZ! Dort kann man zum Beispiel per Online-Recherche nach passenden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen suchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Man kann einfach während der Öffnungszeiten vorbeikommen und das Angebot so lange man möchte kostenlos nutzen – unabhängig von einem persönlichen Termin zu einem Beratungs- oder Vermittlungsgespräch. Das BiZ ist nach Themeninseln strukturiert, damit man sich in der Fülle der Medien gut und schnell zurechtfinden kann. Diese Themeninseln – Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium, Bewerbung sowie Ausland – sind farblich und mit Icons gekennzeichnet. Innerhalb der Themeninseln findet man sowohl digitale Medien und Online-Angebote an den Internetarbeitsplätzen als auch Printmedien in den Regalen. Einfach die Themeninsel auswählen, die einen interessiert, und die Informationsangebote nach den eigenen Wünschen nutzen, ob am PC oder am Regal. An den Internetarbeitsplätzen wählt man über den Startbildschirm die Themeninsel aus. Jetzt kann man ganz einfach die Online-Medien nutzen und die Portale der Bundes­agentur für Arbeit besuchen.

Vier Themeninseln helfen bei der Orientierung

An speziellen Bewerbungs-PCs kann man seine Bewerbungsunterlagen selbstständig erstellen und bearbeiten. Selbstverständlich unterstützen einen auch dabei die BiZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter bei Bedarf. Man kann seine Bewerbungsfotos bearbeiten, Unterlagen einscannen und ausdrucken und auch Dateien und Informationen auf einem USB-Stick speichern. Die Daten sind sicher und geschützt, denn man erhält an der Infotheke im BiZ eine persönliche Nutzerkennung. Nur damit kann man an den Bewerbungs-PCs arbeiten. Eine gemütliche Leselounge und eine Kinderspielecke für den Nachwuchs, falls er mitkommt, runden das BiZ-Angebot ab. Wer jetzt gezielte Fragen nach seiner persönlichen Perspektive oder zur Suche nach Ausbildungs- oder Arbeitsstellen hat, kann gleich einen Termin für eine persönliche Beratung bei der Berufsberatung oder Arbeitsvermittlung vereinbaren. Ber

Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Agentur für Arbeit

Nordbahnhofstraße 30–34, 70191 Stuttgart, (U12 Haltestelle Milchhof), Open: Mo-Fr 7.30-12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14-18 Uhr,

Fon: 0800-4 555500,

www.arbeitsagentur.de