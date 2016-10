Informationen für Reisebegeisterte

× Erweitern Foto:Weltweiser JuBI Jugenbildungsmesse Stuttgart

Die JugendBildungsmesse JuBi ist eine der bundesweit größten Spezialmessen zum Thema Bildung im Ausland. Mehr als 30 Austauschorganisationen, Veranstalter und Agenturen aus dem gesamten Bundesgebiet stellen auf der JuBi in Stuttgart ihre Programme und Stipendienangebote vor.

High School-Jahr in den USA? Oder für sechs Monate nach Neuseeland? Vielleicht lieber erst die Schule beenden und dann als Au-Pair oder Backpacker in die Welt ziehen? Angesichts der Fülle der Angebote fällt die Entscheidung für das passende Auslandsprogramm oft nicht leicht. Unentschlossene Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart und Umgebung können sich am Samstag, den 15. Oktober 2016, auf der JugendBildungsmesse JuBi im Eschbach-Gymnasium zu Auslandsaufenthalten beraten lassen.

Experten der deutschen Austauschbranche

Von 10 bis 16 Uhr stellen Experten der deutschen Austauschbranche interessierten Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern ihre Programme zu Schüleraustausch, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Praktika, Freiwilligenarbeit und Studieren im Ausland vor. Am Infostand des Veranstalters, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, erhalten die Besucher individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten. Thomas Terbeck, Geschäftsführer von weltweiser, ist sich sicher: »Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!«

Da die Programme nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, können sich die Schüler und Eltern auch rund um das Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie AuslandsBAföG oder Stipendien informieren. Im Rahmen der JuBi werden zahlreiche »Weltbürger«-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen und weitere Programme ausgeschrieben.

Erfolgsgeschichte seit 2003

Die Erfolgsgeschichte der JugendBildungsmesse JuBi spricht für sich: Angefangen mit der ersten Messe 2003 ist die JugendBildungsmesse mit ihrer Tour durch mittlerweile 46 Standorte bundesweit eine der größten Spezial-Messen zum Thema »Bildung im Ausland«.

Sa. 15. Oktober, 10-16 Uhr, Eschbach-Gymnasium, Adalbert-Stifter-Straße 40, 70437 Stuttgart-Freiberg, der Eintritt ist frei, weitere Infos, die Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter www.weltweiser.de