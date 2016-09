Internationalität als Fokus in der Ausbildung

× 1 von 2 Erweitern ebm-past Nevena Dankova × 2 von 2 Erweitern ebm-papst Krýstina Pijackova Prev Next

Am 1. September begann für 69 Auszubildende ein neuer Lebensabschnitt. Der Start in die Berufswelt bei ebm-papst in Mulfingen. Unter ihnen zwei junge Frauen aus Bulgarien und Tschechien, die einen Einblick in ihren spannenden Lebensweg geben und erzählen was sie nach Mulfingen geführt hat.

Die Bulgarin Nevena Dankova ist 19 Jahre alt und absolviert ein Duales Studium zur Wirtschaftsingenieurin mit Vertiefung Internationale Produktion und Logistik. An einem Fremdsprachengymnasium in ihrer Heimat lernte sie bereits fünf Jahre lang die deutsche Sprache und nahm an verschiedenen internationalen Projekten teil. Doch letztendlich war die wichtigste Erfahrung der »Sommer im Schloss«, ein Orientierungsseminar der DHBW Mosbach, Campus Bad Mergentheim. Hier konnte sie das duale Schulsystem und, bei einem Firmenbesuch, ebm-papst Mulfingen kennenlernen. »Der einzigartige Charakter und das familiäre Miteinander in der Firma hat mich sofort beeindruckt. Ich habe mich in den Werten und Zielen von ebm-papst wiedererkannt und ich konnte es kaum erwarten, endlich nach Deutschland zu kommen und ebm-papst noch besser kennenzulernen«, erzählt Nevena.

Krýstina Pijackova, ebenfalls 19 Jahre alt, stammt aus Tschechien. Sie begann den kooperativen Studiengang als Elektronikerin bei ebm-papst. An ihrer Schule in Tschechien absolvierte sie das deutsche Sprachdiplom. Als ihre Lehrerin von der DHBW Mosbach, Campus Bad Mergentheim eine Anfrage für eine Schnupperwoche bekam, war Krýstina sofort interessiert. Die Schnupperwoche bestand aus drei Tagen an der Hochschule und zwei Tagen bei ebm-papst. »In der Lehrwerkstatt durfte ich eine Taschenlampe und einen EC Motor zusammenbauen. Ich war sehr begeistert. »Wegen dieser Eindrücke und der angenehmen Stimmung, habe ich mich gleich bei ebm-papst beworben,« so Krýstina.

Jungen Menschen die Chance zu geben, eine Ausbildung zu absolvieren, ist Ausbildungsleiter Bernd Ludwig wichtig. Das schließt bei ebm-papst, als global agierenden Technologieführer, natürlich auch ausländische Azubis mit ein. »Denn in einer zunehmend globalisierten ebm-papst Welt sehen wir dieses Engagement als logische Konsequenz. Natürlich nehmen wir damit auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und sammeln dabei interkulturelle Erfahrungen«, erklärt Bernd Ludwig.

