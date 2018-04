Jetzt durchstarten: eine Ausbildung bei Lidl

Lidl bietet seinen Auszubildenden hervorragende Berufsperspektiven, eine optimale Betreuung und im Bereich Verkauf eine übertarifliche Vergütung. Zudem erhalten alle Auszubildenden Weihnachts- und Urlaubsgeld nach dem jeweiligen Tarif.

Lidl bildet in den Ausbildungsberufen Verkäufer/-in (zweijährige Ausbildung), Kaufmann/-frau im Einzelhandel (dreijährige Ausbildung), Fachlagerist/-in (zweijährige Ausbildung), Fachkraft für Lagerlogistik (dreijährige Ausbildung), und Kaufmann/-frau für Büromanagement (dreijährige Ausbildung) aus. Für Absolventen mit Hochschulreife bietet das Abiturientenprogramm eine attraktive Alternative zum Studium. Die Kombination aus verkürzter Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (in unseren Filialen) oder zur Fachkraft für Lagerlogistik (im Logistikzentrum Waldenburg) und Weiterbildung zum Handelsfachwirt mit zusätzlichem Ausbilderschein ermöglicht es, drei Abschlüsse in drei Jahren zu machen.

Neben der Berufsschule werden die Auszubildenden im Vertrieb, im Betrieb und in der Verwaltung mit zusätzlichen Weiterbildungsmaßnahmen und Seminaren intern und extern geschult und auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Besondere Highlights sind im Vertrieb Projekte wie zum Beispiel »Azubis führen eine Filiale« oder »Azubis eröffnen eine Filiale«. Hier führen die Auszubildenden für einige Wochen selbstständig und eigenverantwortlich eine Filiale und können so ihr erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen. Zur Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg gehören 81 Filialen sowie das Logistikzentrum in Waldenburg selbst.

Mehr Informationen zum Unternehmen und zur Ausbildung bei Lidl

unter www.lidl.de sowie

www.jobs.lidl.de. sob

