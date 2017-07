Jobcafés für den erfolgreichen Neustart in Heilbronn

× Erweitern Foto: WHF GmbH. Welcome-Center Heilbronn-Franken

Seit April bieten das Welcome Center Heilbronn-Franken und die Agentur für Arbeit Heilbronn gemeinsam Jobcafés für internationale Fachkräfte an. In den Veranstaltungen erhalten die TeilnehmerInnen praktische Informationen zu wichtigen Aspekten rund um das Thema Arbeitsplatzsuche in der Region. Das nächste Jobcafé mit dem Titel ‚Bewerbungsgespräch und Gehaltsverhandlung‘ findet am 18. Juli statt.

Für internationale Fachkräfte ist der Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt manchmal gar nicht so leicht. Neben den sprachlichen Hürden fehlen auch Kontakte, die bei der Arbeitsplatzsuche hilfreich sein können. Um internationale Fachkräfte bei dem Neustart zu unterstützen, wurden seit April 2017 unter dem Motto Durchstarten in Heilbronn monatlich stattfindenden Jobcafés Themen wie Lebenslauf, Anschreiben oder die richtige Nutzung der Jobbörse der Agentur für Arbeit angesprochen. Auch nach dem Sommer geht es am 19. September mit den Besonderheiten des deutschen Arbeitsalltags und am 16. Oktober mit dem Thema Arbeitsrecht in den Jobcafés weiter. Die Abschlussveranstaltung findet im Rahmen der Aktionswoche Willkommenskultur 2017 am 23. November statt und eröffnet den TeilnehmerInnen bei Unternehmensbesuchen einen Blick hinter die Kulissen.

Für das nächste Jobcafé „Bewerbungsgespräch und Gehaltsverhandlung“ am 18. Juli sind noch ein paar Plätze verfügbar. Interessierte können sich per E-Mail an m.neumann@heilbronn-franken.com anmelden. Weitere Informationen über die Jobcafés finden Sie auf der Internetseite des Welcome Centers Heilbronn-Franken in der Rubrik Veranstaltungen.