KACO Dichtungslösungs-Spezialist

Die KACO GmbH + Co. KG, ein Unternehmen mit langer Tradition, gibt es bereits seit 1914. KACO bildet im Jahr 2018 wieder ca. 18 Auszubildende und duale Hochschüler im kaufmännischen und im gewerblich technischen Bereich aus. Im Sommer diesen Jahres wird KACO komplett nach Kirchardt ziehen, somit wäre Ausbildungsbeginn ab 2018 in Kirchardt.

Die Ausbildungsangebote reichen von Mechatroniker über Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker bis hin zu Industriekaufleuten. Hinzu kommen die Studenten der dualen Hochschule in Mosbach und Stuttgart in den Studiengängen Mechatronik und Mikrosystemtechnik, Maschinenbau, Informatik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Ebenfalls bietet man das kooperative Studium Maschinenbau oder Mechatronik an der Hochschule Heilbronn an.

Die Auszubildenden lernen den praxisbezogenen Teil in ihrem Ausbildungsbetrieb und den theoretischen Bezug eignen sie sich in der Berufsschule an. Die KACO GmbH + Co. KG produziert anspruchsvolle dynamische Dichtsysteme in höchster Qualität und ist für den europäischen (Deutschland, Österreich, Ungarn), amerikanischen (USA) und den asiatischen Markt (China) zuständig.

Die neuen Auszubildenden unternehmen am Anfang der Ausbildung einen gemeinsamen Ausflug nach St. Michael (Österreich), um das dortige Werk zu besichtigen und sich untereinander besser kennen zu lernen. Auch gehören Aktivitäten zur Teambildung dazu z.B. der Besuch in einem Kletterpark.

Im ersten Monat sind alle Azubis und dualen Hochschüler in der Ausbildungswerkstatt. In dieser Zeit lernen sie einzelne Fertigungsverfahren, die Grundvoraussetzung bei der Bearbeitung von Metall sind, kennen. Bei Fragen stehen immer erfahrene Ausbilder mit ihrem Fachwissen zur Verfügung, welche sie den neuen Auszubildenden versuchen anzueignen. Sofern ordentliche Leistungen vorhanden sind, setzt sich die KACO dafür ein, eigene Auszubildende weiter im Unternehmen zu beschäftigen. Bei vielen Ausbildungsmessen können Interessierte direkt mit den Vorgesetzten und Auszubildenden ins Gespräch kommen und erste Kontakte knüpfen. sob

