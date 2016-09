Karrierestart bei Güde

× Erweitern Güde

Als Anbieter von Maschinen und Werkzeugen für den Heim- und Handwerker mit Produktionsstätten in aller Welt, bietet Güde zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten.

Carina Ramlow und Nadia Ventura, beide im zweiten Ausbildungsjahr können das Unternehmen aus eigener Erfahrung weiterempfehlen: »Wir Azubis der Firma Güde sind vollwertige Teammitglieder und bekommen einen tiefen Einblick in die Arbeitswelt. Wir durchlaufen in unserer 3-jährigen Ausbildung neun Abteilungen, angefangen bei der Verkaufsabteilung und dem Technischen Service, dem Einkauf bis hin zur Buchhaltung. Die Aufgabenbereiche der einzelnen Abteilungen werden uns von netten und aufmerksamen Kollegen sorgfältig und mit viel Geduld vermittelt. Dieser Einblick in jede Abteilung unseres Hauses vereinfacht uns im späteren Leben die Qual der Wahl, welcher Aufgabenbereich uns am besten liegt und welchen Berufszweig wir einschlagen wollen«.

Vielfältige Möglichkeiten

Güde ist ein anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb und leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Hohenlohe. Ausgebildet wird in folgenden Berufen: Kaufmann (w/m) im Groß- und Außenhandel, Mediengestalter (w/m) für Digital und Printmedien, Fachkraft für Lagerlogistik (w/m), Duales Studium Betriebswirtschaftslehre Handel (B.A.) (m/w).

Güde GmbH & Co. KG

Birkichstraße 6, 74549 Wolperts-hausen, Fon: 07904/700-0

www.guede.com