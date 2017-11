Karrierestart mit besten Aussichten für 340 Absolventen der DHBW Heilbronn

× Erweitern Foto: DHBW DHBW HN - Absolventenfeier Gratulation nach drei arbeitsintensiven Studienjahren: Studiengangleiter Prof. Dr. Daniel Stenger überreicht die Urkunden an seinen Konsumgüterhandels-Kurs

Nach drei Jahren dualen Intensivstudiums nahmen heute 340 Absolventinnen und Absolventen der DHBW Heilbronn ihre Bachelor-Urkunden in der Aula des Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung entgegen. Damit hat sich der Zahl der Absolventen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel erhöht.

2014 war nicht nur das Jahr, in dem die damaligen Erstsemester ihr Studium starteten. Vor drei Jahren hat die DHBW Heilbronn auch ihren Betrieb als ei-genständige Studienakademie aufgenommen. Von Beginn an profitierten die Absolventen von der exzellenten Infrastruktur. „Für unsere Absolventen war es eine besonders gute Entscheidung, an der DHBW am Bildungscampus zu studieren. In den letzten Jahren haben sie erlebt, was es heißt, wenn das Thema Bildung wächst und gedeiht und als neuer Campus in Heilbronn Formen an-nimmt. Dafür gab es Bestnoten: Heilbronn belegte 2015 den Spitzenplatz in der Zufriedenheit aller DHBW-Absolventen“, freute sich Prof. Dr. Nicole Graf über die Ergebnisse der Befragung des Statistischen Landesamtes.

Der erste Gastredner Tilmann Distelbarth, Verleger und geschäftsführender Gesellschafter der Heilbronner Stimme, ist nicht nur Mitglied des Örtlichen Hochschulrats und Dualer Partner der ersten Stunde. Er ist, so Graf, einer der bewährtesten Kämpfer für die Heilbronner Region und Wissensstadt. Als zu-künftige Führungskräfte, so erinnert Distelbarth, haben die Studierenden auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. „Das Leben ist ein Nehmen und Geben. Sie als junge Generation haben es in der Hand, Veränderung zu gestalten. Engagieren Sie sich in einem Ehrenamt, das Ihnen am Herzen liegt, setzen Sie Impulse und behalten Sie dabei einen kritischen Blick.“

Der zweite Gastredner Dr. Helmut Kessler, stellvertretender Hauptgeschäfts-führer der IHK Heilbronn-Franken, freut sich, dass mit Talaren, Baretten und dem festlichen Rahmen alte studentische Traditionen zeitgemäß belebt wer-den. Für die Studierenden, so Kessler, ist die Graduierung der erste Meilenstein im Leben, aber mit Sicherheit nicht die letzte Herausforderung. „Gehen Sie mutig durch Türen, die sich öffnen und probieren Sie Neues aus.“ Dafür ist jetzt der beste Zeitpunkt. „Die Konjunktur boomt, die Nachfrage nach Fachkräften ist um 20 Prozent gestiegen. Das hätten Sie nicht besser planen können“, verabschiedet er sich mit einem Augenzwinkern.

Per Live-Übertragung nach Australien wurde der erste Preis des Tages verliehen: Der Absolvent Yannick Nagy hat sich per Mobiltelefon zugeschaltet, den Preis nahm sein Studiengangleiter und wissenschaftlicher Betreuer, Prof. Dr. Stephan Rüschen, entgegen. Die zwei weiteren mit jeweils 1.000 Euro dotierten Preise der Stiftung „Wirtschaft und Ethik“ prämierten die Bachelorarbeiten von Thomas Friebe und Veronika Stark. Nachhaltigkeit, so Prorektor Prof. Dr. Otto Weidmann, sei es, wenn die jetzige Generation nicht auf Kosten der nächsten lebte. Dafür haben die Konzepte der drei Studierenden wichtige Impulse gegeben. Stellvertretend für den Stifter Manfred Wahl überreichte seine Tochter und Mitglied des Stiftungsvorstands, Patricia Wahl, die Urkunden an die Preis-

träger.

Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 2017 ist Yuliya Dergunova, Studentin des Studiengangs Dienstleistungsmanagement, die nicht nur für ihre akademischen Leistungen, sondern auch für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet wurde: 2005 kam sie aus der Ukraine nach Deutschland und hat nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch ihr Studi-um im Schnelldurchlauf gemeistert. Neben ihrem DHBW-Studium arbeitete Dergunova mit körperlich beeinträchtigten und demenzerkrankten Senioren.

Die AbsolventInnen Pascal Andreas, Valentina Rushiti und Felix Lehmann gaben ihren Kommilitonen keine klausurrelevanten Ratschläge, sondern vor allem Wünsche für den weiteren Weg mit: vor allem Zuversicht und Erfolg, aber auch Dankbarkeit und Freude.

2019 sei ein gutes Jahr, so Rektorin Graf am Ende, wieder nach Heilbronn zu kommen: die BUGA2019, das europaweit größte Science-Zentrum experimenta und natürlich die neue Campus-Bibliothek in futuristischem Design werden dort ihre Premieren feiern. Der Abschiedssong „Sunny“ der Live-Band Jive beschrieb vielleicht nicht das Wetter des 10. November 2017, aber hoffentlich die Zukunft des Absolventenjahrgangs 2014.