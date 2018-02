Am Ausbildungstag, den 17. März 2018, kann man sich in Leingarten bei Heilbronn zwischen 10 und 13 Uhr ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Firma Gessmann machen.

Die Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH ist ein nach ISO/TS 16949 zertifizierter Entwicklungslieferant von Modulen und Baugruppen für die gesamte Automobil- und Elektroindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert komplexe technische Teile und Baugruppen aus Thermoplasten – teilweise in Kombination mit Metallinserttechnik. Durchdachte und durchgängige Prozessabläufe von der eigenen Produktentwicklung über einen schlagkräftigen Werkzeugbau bis hin zu einer modernen Spritzgieß- und Montagefertigung ermöglichen Firma Gessmann eine effektive Projektbearbeitung. Die Kunden sind bedeutende Unternehmen der Automobil- und Elektroindustrie, die mit dem Namen »Gessmann« Qualität, Zuverlässigkeit und überzeugendes Know-How verbinden. Mehr als 400 Mitarbeiter, darunter ca. zehn Prozent Auszubildende, sind an den beiden Standorten in Leingarten und Talheim im Einsatz.

Zur Verstärkung sucht die Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH jedes Jahr neue Auszubildende in den verschiedensten Bereichen. Das Unternehmen bietet Ausbildungsplätze in folgenden Berufen (m/w) an: Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann/kauffrau, Informatikkaufmann/kauffrau, Mechatroniker/in, Technische(r) Produktdesigner/in, Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnologie, Werkzeugmechaniker/in und Fachkraft für Lagerlogistik. Außerdem ist ein duales Studium in den folgenden Fachrichtungen möglich: Bachelor of Engineering-Maschinenbau/ Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik, Bachelor of Arts - Betriebswirtschaftslehre Industrie. Interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, sich beim Ausbildungstag am 17. März 2018 zwischen 10 und 13 Uhr ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Firma Gessmann zu machen.

Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH, Dieselstr. 27, 74211 Leingarten, Fon: 07131-40630 www.gessmann.de