Kolping Bildungszentrum Heilbronn

Spannende Ausbildung und aussichtsreiche Berufsperspektiven – diesen Traum können sich Jugendliche und Erwachsene durch das qualifizierte Bildungsangebot des Kolping-Bildungszentrums Heilbronn erfüllen.

Um sich über die zukunftsweisenden und vielfältigen Angebote informieren zu können, lädt die Einrichtung am Freitag, 3. Februar unter dem Motto »Bildung öffnet Türen« zu einem Besuch drei ihrer Standorte in Heilbronn ein. Neben Informationsvorträgen und persönlichen Beratungsgesprächen werden in der Bahnhofstraße 8 etwa die Lernerberatung, die zertifizierte Bildungsberatung, die Assistierte Ausbildung (AsA) sowie die neue Berufsfachschule für Altenpflege vorgestellt.

Ebenso werden die Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen und Wirtschaftsinformatik, die Ausbildung zum staatlich anerkannten Grafik-Designer oder zum Foto- und Medientechnischen Azssistenten sowie die Programmpunkte des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums dargestellt.

Informationsabend »Bildung öffnet Türen«

Fr. 3. Februar, 16-19 Uhr, Bahnhofstraße 8 und 11 (Villa Nestle),

Kilianstraße 11 (Klosterhof),