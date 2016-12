× Erweitern Kolping Bildungszentrum Heilbronn

Ohne den sicheren Arbeitsplatz aufgeben zu müssen, können Berufstätige am Abendgymnasium des Kolping Bildungszentrums Heilbronn sowohl das staatlich anerkannte Abitur als Zulassung zum Universitätsstudium als auch die Fachhochschulreife erwerben.

Hauptschüler können darüber hinaus ebenfalls berufsbegleitend und ohne Verdienstausfall die mittlere Reife erlangen und dann ohne Umweg bis zum Abitur durchstarten. Der Unterricht am Abend ermöglicht die Vereinbarkeit von Schule, Familie und Beruf. Zudem genießen die Absolventen hohes Ansehen in Bewerbungsgesprächen, bei Vorgesetzten und in der Wirtschaft. Unterstützung bietet das Abendgymnasium durch individuelle Förderung sowie Lern-, Bildungs- und Berufsberatung. Mit mittlerem Bildungsabschluss ist ab dem zweiten Schulhalbjahr 2016/2017 noch der Quereinstieg in Klasse Eins möglich. heg

Infoabend Di. 17. Januar, 18 Uhr, Bahnhofstraße 8, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-88864-15, www.kolping-bildungswerk.de