Komm zum Jugendamt!

× Erweitern Jugendamt Stuttgart

Kleinkinder, Kindergartenkinder und Grundschulkinder werden in rund 200 Kitas und Schülerhäusern des Jugendamts der Landeshauptstadt Stuttgart betreut und gefördert. Das pädagogische Konzept ermöglicht den pädagogischen Fachkräften eigenverantwortlich und kreativ zu arbeiten und stellt die Interessen des Kindes in den Mittelpunkt. Für diese verantwortungsvollen Tätigkeiten werden qualifizierte Erzieher (m/w), Kinderpfleger (m/w) gesucht. Es gibt mehrere Wege und Möglichkeiten, pädagogische Fachkraft zu werden. Das Jugendamt bietet dazu sowohl Ausbildungsplätze als auch Praktika im Rahmen der Ausbildung an. Für das Ausbildungsjahr 2017/18 werden Praktikantinnen und Praktikanten für das Anerkennungsjahr als Erzieher und Erzieherin oder als Kinderpfleger und Kinderpflegerin gesucht. Die Auswahl an Ausbildungsplätzen ist so vielfältig wie die im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet verteilten Krippen, Kitas und Schülerhäuser, wo die künftigen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt arbeiten. Ber

www.stuttgart.de/komm-zu-uns