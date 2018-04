KW automotive Azubi-Tag »The next Generation«

Die Automobil- und Zuliefererindustrie ist einer der größten Innovationsmotoren und bietet in den verschiedensten Berufsbildern zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten.

Der Fahrwerkhersteller KW automotive ist Weltmarktführer in seinem Segment und weiter auf Wachstumskurs. Am 30. Juni 2018 ist am KW-Hauptsitz im Aspachweg in Fichtenberg wieder der Azubi-Tag »The next Generation« an dem alle, die Interesse an einer kaufmännischen oder technischen Ausbildung haben, bei dem Fahrwerkhersteller hinter die Kulissen blicken können. Highlight für alle an einer Ausbildung interessierten Jungen und Mädchen, sind die verschiedenen »Berufsstationen«, an denen die aktuellen Auszubildenden ihren Ausbildungsberuf vorstellen und aus dem »KW-Arbeitsalltag« berichten. Für die begleitenden Eltern, Verwandte und Freunden stehen auch die Ausbilder, Personalleitung und auch die Geschäftsführung für Fragen zur Verfügung.

Aktuell sind 32 junge Menschen, darunter elf Frauen, in Ausbildung bei der KW automotive. Aktuell sucht der Fahrwerkhersteller für das Ausbildungsjahr 2019 Auszubildende (m/w) in den Berufsfeldern Industriekaufmann (ggf. mit Zusatzqualifikation), Mediengestalter Digital und Print, Fachkraft für Lagerlogistik und Industriemechaniker. Auch stehen bei KW die dualen Hochschulstudiengänge BWL (Bachelor of Arts), Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering (Bachelor of Engineering) zur Wahl. sob

KW automotive GmbH

Aspachweg 14

74427 Fichtenberg

Fon: 07971-96300

http://www.kwsuspensions.de