Lern- und Nachhilfeangebote für Schüler

× Erweitern Learn2Learn Sindelfingen

Learn2Learn Sindelfingen bietet seit 2010 Lern- und Nachhilfe für Schüler aller Schularten und Klassen an. Als Partnerpraxis der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd sind geeignete Lernmethoden, Konzentrations- und Motivationstraining, Sprachförderung und Lerntherapien nur einige ausgewählte Punkte des angebotenen Leistungsspektrums. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt, schriftliche und mündliche Aufgaben werden durch Übungen am Computer ergänzt.

Der aktuelle Schulstoff wird generell einbezogen und durch eigene Trainingsprogramme vertieft. Vor und nach den geplanten Unterrichtseinheiten besteht die Möglichkeit im Lernfoyer selbständig zu arbeiten und somit, über die geplanten Stunden hinaus, Zeit im Institut zu verbringen. Beratungsgespräche, Tests und Probestunden können jederzeit vereinbart werden und sind kostenlos. Für angemeldete Schüler sind Ferienkurse, PC-Trainingsstunden und der Aufenthalt im Lernfoyer zudem kostenfrei. Durch diese Zusatzangebote, die jeder Schüler – nicht immer, aber immer wieder wahrnimmt, entsteht das regelmäßige und somit nachhaltige Lernen, das den gewünschten Schulerfolg mit sich bringt. Ber

Learn2Learn Sindelfingen

Bahnhofstraße 16/1, 71063 Sindelfingen, Fon: 07031/7347121, Email: sindelfingen@learn-2-learn.de,

www.learn-2-learn.de