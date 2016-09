Lernen mit Perspektive

Das Institut für soziale Berufe Stuttgart gGmbH ist ein Ausbildungszentrum für soziale Berufe in katholischer Trägerschaft. An den Schulen wird die Möglichkeit gegeben, einen wertvollen Beruf zu erlernen und sich durch den Austausch mit Menschen und deren unterschiedlichen Lebensgeschichten und Kulturen persönlich weiter zu entwickeln. Hier steht »der Mensch im Mittelpunkt«. An der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik am Standort Neckarsulm werden derzeit über 230 Auszubildende zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in ausgebildet. Die Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie Beziehungen zu gestalten, Haltungen und Wertvorstellungen spürbar zu machen und Verantwortung zu übernehmen, gehört zu den täglichen Aufgaben. Die Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in ist genau das Richtige für all jene, die in ihrem zukünftigen Beruf gerne mit Menschen arbeiten und sich persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten.

Am 7.10., 11.11. und 9.12.2016 finden jeweils um 15 Uhr Informationsveranstaltungen mit Führungen durch das Schulgebäude statt.

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik

Friedrichstr. 25, 74172 Neckarsulm

Fon: 07132/999570, fs-neckarsulm@schulenfuersozialeberufe.de

www.schulenfuersozialeberufe.de