Lohnende Investition in die Zukunft

Soll ich eine Ausbildung machen? Oder weiter zur Schule gehen? Oder doch studieren? Und ich pack die Schule nicht – was jetzt? Jugendlichen stellen sich viele Fragen und Antworten zu finden, ist manchmal ganz schön schwierig. Doch gut informiert fällt die Entscheidung viel leichter – dabei können die Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) super weiterhelfen.

Es gibt genügend gute Gründe, eine Ausbildung zu machen. In Deutschland gibt es eine riesengroße Vielfalt an Ausbildungsberufen. Von den rund 350 Ausbildungen gibt es viele, von denen man noch nie etwas gehört hat – die aber sicherlich total interessant und spannend sind. Informationen zu allen Ausbildungsberufen gibt es in dem Buch »Beruf Aktuell« der Agentur für Arbeit, das auch im Internet zum Download unter www.ba-bestellservice.de zur Verfügung steht. Während einer Ausbildung lernt man mitten in der Praxis und für die Praxis, sammelt Erfahrungen fürs Leben, übernimmt Verantwortung und wächst mit den Aufgaben. Und statt Taschengeld von den Eltern verdient man sein eigenes Geld. Zum Beispiel während der Ausbildung als IT-Systemkauffrau-/mann rund 900 Euro, als Technische/r Systemplaner/in rund 1.000 Euro oder in der Metall- und Elektroindustrie im Schnitt rund 1.015 Euro im Monat. Auch für Abiturienten als Alternative zum Studium sicherlich sehr interessant.

Berufsausildung mit Abi

Mit Abitur natürlich an die Uni? Das war gestern. Von 100 jungen Erwachsenen mit (Fach-) Hochschulreife entscheiden sich in Deutschland 23 für eine Berufsausbildung. Und vielleicht ist dann anschließend noch ein Studium interessant. Umgekehrt braucht man nicht mehr unbedingt das (Fach-) Abitur, um nach der Ausbildung sein Wissen an einer Hochschule zu vertiefen. In vielen Ausbildungsberufen kann zusätzlich zur Ausbildung noch der Fachhochschulabschluss erworben werden. Und nach der Ausbildung ist noch nicht Schluss mit der Karriere. In Deutschland ist aber nicht nur das Ausbildungssystem richtig gut, sondern auch das Angebot an Fort- und Weiterbildungen. Informationen zur weiteren Berufsweg-Planung gibt es unter www.arbeitsagentur.de/kursnet.

Fachkräfte sind bereits heute gefragt – und der Bedarf wird noch steigen. Das gilt besonders in Süddeutschland, denn hier entwickelt sich die Wirtschaft weiterhin erfolgreich. Viele Arbeitgeber handeln vorausschauend und suchen nicht nur »alte Hasen«, sondern bilden heute die Fachkräfte von morgen und übermorgen aus. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg kennt das regionale Ausbildungsangebot genau und kann deshalb wertvolle Tipps für die Stellensuche geben und Ausbildungsstellen vermitteln. Ber

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Alle Infos zur Berufswahl online auf

www.arbeitsagentur.de