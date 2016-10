Lust auf Marktführen?

× Erweitern Sata Ausbildung

Als echter »hidden champion« und typisch mittelständisch geprägtes Unternehmen der Metallindustrie entwickelt, fertigt und vermarktet SATA Premium-Werkzeuge für die Oberflächenbeschichtung, die auf der ganzen Welt unter der Marke »SATA« einen hervorragenden Namen haben. SATA bietet rund 260 Beschäftigten abwechslungs- und facettenreiche sowie auch sichere Arbeitsplätze in einer persönlichen und kollegialen Atmosphäre. In der mittlerweile über 50-jährigen Ausbildungstradition konnte SATA zahlreichen jungen Menschen einen erfolgreichen Start in das Berufsleben ermöglichen. Viele der ehemaligen Auszubildenden sind nach wie vor Teil der SATA-Familie. So kann SATA heute auf Mitarbeiter/-innen bauen, die seit ihrer Ausbildung auf insgesamt über 600 Jahre Berufserfahrung zurückblicken.

Ausbildungsqualität

Aktuell beschäftigt SATA 20 Auszubildende in den vier Ausbildungsberufen Industriekaufmann/-frau, Zerspanungsmechaniker/-in, Fachlagerist/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in. Während der Ausbildung setzt SATA, wie bei seinen Produkten, auf höchste Qualität. Diese wird durch Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte in den einzelnen Fachabteilungen sichergestellt. Den Auszubildenden bietet das Unternehmen interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben. Bei der täglichen Arbeit setzt SATA auf eine moderne Ausstattung sowie eine enge Betreuung durch erfahrene und langjährige Mitarbeiter/-innen.

AZUBI-Einführungswoche

Die Azubi-Einführungswoche soll »den Neuen« einen schnellen und reibungslosen Einstieg in das Berufsleben ermöglichen. Produktschulungen, Knigge- und Telefontrainings sowie Seminare zum richtigen Umgang mit Geld sind nur einige Programmpunkte der ersten Tage. Neben der fachlichen Qualifikation ist SATA auch an einer starken Gemeinschaft der SATA-Auszubildenden interessiert. Hierzu trägt ein jährlicher Auszubildenden-Ausflug bei, bei dem der Spaß und das Miteinander im Vordergrund stehen.

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft!

Als kerngesundes und über 100 Jahre gewachsenes Unternehmen bietet SATA seinen Mitarbeitern/-innen heute und in der Zukunft sichere Arbeitsplätze. Da SATA bedarfsorientiert ausbildet, ist es das Ziel, alle Auszubildenden mit gutem Erfolg in der Berufsschule und im Betrieb nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. SATA ist ein traditionsreiches Unternehmen und lädt Sie gerne ein, Teil und Mitglied der SATA-Familie zu werden. Neugierig geworden? Interessierte finden weitere Informationen unter www.sata.com.

SATA – German Engineering

