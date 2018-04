Made in Rosengarten: Durchstarten bei ALUCA

Die in Rosengarten ansässige Firma Aluca baut Fahrzeugeinrichtungen. Und zwar ausschließlich aus Aluminium. Denn das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Fahrzeugeinrichtungen aus Aluminium den Kunden den höchsten Mehrwert bei ihrer äglichen Arbeit bieten.

Apropos Kunden: Die kommen bei Aluca aus ganz unterschiedlichen Branchen: Handwerk, Industrie, Behörden, Dienstleister und viele mehr. Die Fahrzeugeinrichtungen findet man nicht nur bei Einzelkämpfern wie Malern, Elektrikern, Schornsteinfegern oder Tierärzten. Aluca stattet auch viele Flotten mit praktischen Einrichtungslösungen aus. Möglich macht das die modulare Bauweise von System Aluca. Die einzelnen Module werden so miteinander kombiniert, dass für jeden Kunden die optimale Lösung entsteht. So baut das Team quasi um den Inhalt eines jeden Kunden den idealen Stauraum herum: für Ordnung im Optimum. Und reicht das mal nicht, dann wird einfach eine komplett maßgeschneiderte Einrichtung entwickelt, denn dank des kreativen Sonderbauteams kennt die Einsatzmöglichkeit von System Aluca tatsächlich keine Grenzen.

Von der Planung, über die Konstruktion, bis zur Produktion und schließlich der Montage entsteht jede Fahrzeugeinrichtung am Hauptsitz in Rosengarten. So sorgen beispielsweise die Mitarbeiter in der Verwaltung im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf. Ob Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb oder Marketing, hier laufen alle Fäden zusammen. Projekte werden auftragsbezogen in die Produktion eingesteuert. Dort entstehen die einzelnen Elemente wie Tragrahmen, Fachböden oder Schubladen und werden anschließend in der Montage zu fertigen Blöcken zusammengebaut. Die fertigen Einrichtungsblöcke werden schließlich von speziell geschulten Mitarbeitern im Fahrzeug montiert.

Gewachsen aus einem handwerklichen Betrieb, gehört Aluca schon jetzt zu den führenden Herstellern von Fahrzeugeinrichtungen für Nutzfahrzeuge. Dank der Übernahme durch die PON Holding, einem internationalen Multikonzern mit Sitz in den Niederlanden, im Herbst 2015, hat Aluca den Zeitsprung in die Moderne geschafft. Aluca wächst aktuell an allen Ecken und Enden. Das ist die Chance für die Mitarbeiter dieses Wachstum aktiv mitzugestalten. sob

