Medien Summer School der Lazi Akademie Esslingen: 10% Rabatt für MORITZ-Leser!

× Erweitern Medien Summer School der Lazi Akademie Esslingen

Wer noch zur Schule geht, sich für Werbung, Gestaltung und Medien interessiert und wissen möchte, wie man Foto- oder Grafikdesigner, ein guter Regisseur, Cutter oder Drehbuchautor wird, sollte einen Blick nach Esslingen zur Lazi Akademie werfen.

Die Summer School der Lazi Akademie bietet Schülern von Klasse 9 bis 13 die Möglichkeit an, sich eine Woche lang als Studentin oder Student zu fühlen und sich einen Eindruck vom Studienalltag zu verschaffen. In verschiedenen Workshops und Seminaren können sich Interessierte mal so richtig kreativ austoben. Je nach Aufgabe werden die Schüler gemeinsam mit anderen Teilnehmern der Summer School diskutieren, gestalten, zeichnen, fotografieren oder filmen. Alles ist erlaubt, nur keine Langeweile. Der Termin für die Summer School ist vom 31. Juli bis 4. August. Ber

Anmeldung bis 28. Januar 2017, Promotion­codes​: MORITZ24,

Lazi Akademie, Schlösslesweg 48-50, 73732 Esslingen,

Fon: 0711/9378380, www.lazi-akademie.de/summer