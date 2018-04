Mehr als die Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten

× Erweitern Der 19-jährige Daniel Metzger aus Obersulm absolviert bei Ziehl-Abegg in Künzelsau eine Ausbildung zum Mechatroniker.

Warum sich Daniel Metzger für eine Ausbildung bei Ziehl-Abegg entschieden hat: »Ich hatte schon immer Spaß an technischen Zusammenhängen«, sagt Daniel Metzger. Der 19-Jährige hatte sich deshalb für eine Ausbildung zum Mechatroniker entschieden. Er ist jetzt im ersten Lehrjahr bei Ziehl-Abegg in Künzelsau. Wer auch bei Ziehl-Abegg als Auszubildender oder Dualer Student starten will, kann sich am Azubi-Infotag am 21. April in Künzelsau informieren.

Die Eltern hatten den jungen Obersulmer schon früh mit Lego-Technik versorgt. »Sie haben mich in die technische Richtung gelenkt«, erinnert sich Daniel Metzger. Obwohl er sein Abitur mit den Leistungsfächern Mathe und Physik am Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasium absolviert hat, war für ihn kein Studium angesagt. »Ich wollte auf jeden Fall zuerst etwas arbeiten.« Daher hatte er sich mehrere Unternehmen angeschaut. »Die Offenheit und Herzlichkeit bei Ziehl-Abegg war beeindruckend«, begründet er seine Entscheidung für das Künzelsauer Industrieunternehmen. Sein Eindruck beim Vorstellungsgespräch: »Ich hatte das Gefühl, dass bei Ziehl-Abegg nicht nur berufliche Fähigkeiten vermittelt werden, sondern dass man auch als Mensch wahrgenommen wird.«

Obwohl er morgens und abends mehr als eine halbe Stunde im Auto sitzt, ist sich Daniel Metzger sicher: »Ich habe mich für das richtige Unternehmen entschieden.« Auch ein wichtiger Punkt ist für den angehenden Mechatroniker die Arbeitsplatzgarantie: Wer bei Ziehl-Abegg seine Ausbildung oder sein Duales Studium erfolgreich abschließt, dem wird ein unbefristeter Arbeitsplatz garantiert.

162 Auszubildende und Duale Studenten sind bei Ziehl-Abegg in 28 Ausbildungsberufen auf dem Weg ins Berufsleben. Das Industrieunternehmen steht weltweit für langlebige und effiziente Elektromotoren. Ob in den Fußballstadien der Welt oder großen Konzertbühnen: Ziehl-Abegg-Technik belüftet und klimatisiert oder bewegt Aufzüge. Leise und stromsparend verrichten Motoren, Ventilatoren und Regelgeräte zuverlässig ihren Dienst. Die Bandbreite ist gewaltig: Selbst in der Medizintechnik moderner Kliniken oder am Meeresboden bei Erdölbohrungen sind Spezialmotoren aus Hohenlohe im Einsatz. Die internationale Ausrichtung ermöglicht jedem Auszubildenden, auch im gewerblichen Bereich, einen Auslandsaufenthalt. sob

