Meilinda Reqica berichtet: Ausbildung zur Bankkauffrau

Meilinda Reqica berichtet über ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall:

»Da ich meinen Schulabschluss an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe, war mir klar, dass ich später unbedingt im Bereich Finanzen arbeiten möchte. Deshalb habe ich mich für den Ausbildungsberuf Bankkauffrau entschieden. Da die Bausparkasse Schwäbisch Hall in der Region einen guten Ruf als Arbeitgeber hat und ich außerdem gerne in einem großen Unternehmen arbeiten wollte, habe ich mich sehr gefreut, als ich die Zusage in den Händen hielt.

Die Ausbildung hat mir von Anfang an großen Spaß gemacht. Gestartet sind wir mit einer Einführungswoche und einem anschließenden Out-

doortraining. Bereits sehr früh durfte ich selbständig echte Kundenaufträge bearbeiten und wurde damit direkt ins Tagesgeschäft eingebunden. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich eine tatkräftige Unterstützung für meine Kollegen bin und auch vollwertig in meinem Team aufgenommen wurde. Außerdem bieten sich mir neben der Ausbildung viele Möglichkeiten dazuzulernen, z. B. beim AzubiFit. Hier üben wir mit Lernstress umzugehen, planen ein gemeinsames Kochevent und wir können aus zahlreichen Sportangeboten der Betriebssportgemeinschaft wählen. Uns Auszubildenden wird viel Vertrauen entgegen gebracht und das gibt mir ein gutes Gefühl bei der täglichen Arbeit.

Die Ausbildung bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall bietet viele abwechslungsreiche Aufgaben, von den Tätigkeiten im Kunden-Servicecenter, bei denen man direkten Kontakt mit unseren Kunden hat, über das Bearbeiten von Bausparkonten bis hin zu der Bearbeitung im Darlehensbereich.«

Meilinda Reqica ist Auszubildende zur Bankkauffrau im Innendienst im 3. Ausbildungsjahr.

Wer Fragen zu dieser Ausbildung hat, kann sich gerne per Mail bei ihr melden: meilinda.reqica@schwaebisch-hall.de sob

