Melanie startet durch: Auszubildende Verkäuferin Frische bei Kaufland

Melanie hat im September 2015 ihre Ausbildung zur Verkäuferin gestartet. Als wertvoller Bestandteil des Kaufland-Teams sorgt sie für eine ansprechende Warenpräsentation in den Abteilungen Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Privat trifft sie sich am liebsten mit ihren Freunden.

Warum hast du dich bei Kaufland beworben?

Ich war auf der Suche nach einer Ausbildung in meiner Umgebung und habe mich für Kaufland entschieden. So genieße ich auch den Vorteil, dass mein Arbeitsplatz in der Nähe von meinem zu Hause ist.

Welche Aufgaben machen dir am meisten Spaß?

Am meisten Spaß macht mir der Kontakt zu unseren Kunden. Denn wenn unsere Kunden zufrieden sind, bekommt man gerne ein Lächeln zurück.

Wann konntest du dich bereits als echter Mitdenker zeigen?

Ich konnte die Bestückung der Käsetheke aktiv mitgestalten. Hier habe ich meine eigenen Ideen eingebracht, vorgestellt und umgesetzt.

Welche Ziele hast du für deine berufliche Zukunft bei Kaufland?

Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne zur Leiterin eines Warenbereichs aufsteigen. Der nächste Schritt wäre anschließend Marktleiterin zu werden.

Welche Tipps hast du für jemanden, der auch ins Kaufland-Team kommen möchte?

Sei stets freundlich und habe Spaß an der Arbeit.

Wie lautet dein Motto?

Erfolg ist kein großer Schritt in der Zukunft, sondern ein kleiner Schritt heute.

Neben der Ausbildung zum/ zur Verkäufer/in Frische bietet Kaufland mehr als 15 verschiedene Ausbildungsberufe wie

zum Beispiel:

- Kauffrau/ -mann im Einzelhandel

- Kauffrau/ -mann im Groß- und Außenhandel

- Kauffrau/-mann für Büromanagement

- Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

- Fleischer / -in

- Fachkraft für Lebensmitteltechnik (w/m)

Infos zum Karrierestart bei Kaufland unter

www.kaufland.de/karriere