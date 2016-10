Messe für soziale Berufe in Tübingen

× Erweitern Messe soziale Berufe Tübingen

Unter dem Motto »Soziale Berufe haben Zukunft« präsentieren sich auf der »Top Sozial – der Messe für soziale Berufe« mehr als 30 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Pädagogik. (Hoch-) Schulen, Unternehmen, Kliniken, Akademien und soziale Dienstleister stellen ihr Angebot an Ausbildungsberufen, Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor. Neu ist in diesem Jahr eine Jobbörse, die Stellenangebote der Aussteller für bereits Ausgebildete präsentiert. Die gesamte Bandbreite sozialer Berufe ist vor Ort. Die Messe will Menschen dabei unterstützen, sich für einen sozialen Beruf zu entscheiden. Persönliche Beratung und Gespräche sind das »Herzstück« der Messe. So bekommen die Besucher und Besucherinnen an diesem Tag einen umfassenden Einblick über die Vielzahl sozialer Berufe. Vorträge der einzelnen Aussteller runden das Informationsangebot ab. Weitere Informationen über die Fachmesse topsozial findet man auf der Homepage.

topsozial – Die Messe für soziale Berufe Sa. 12. November,

10-16 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen, www.topsozial.de