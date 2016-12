Den eigenen Weg gehen

× Erweitern Würth

Familienunternehmen oder Großkonzern? Muss sich nicht ausschließen. Bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG arbeiten rund 6.500 Mitarbeiter.

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen gibt es viele, Perspektivwechsler sind willkommen. Arbeiten bei Würth bedeutet, sich seinen eigenen Interessen entsprechend weiterzuentwickeln. Ausbildung oder Duales Studium? Hier ist alles möglich. Bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG können rund 20 Ausbildungsberufe erlernt werden. Zusätzlich zu den kaufmännischen sowie den Logistik-Berufen werden den Nachwuchskräften Studiengänge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg angeboten. Was Würth als Arbeitgeber kennzeichnet? Die Unternehmenskultur, die geprägt ist von Bodenständigkeit, eigenverantwortlichem Arbeiten und flachen Hierarchien. Da ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG ganz Familienunternehmen.

Mit seinen Aufgaben zu wachsen endet bei Würth nicht mit der Ausbildung. Mitarbeiter sollen im Unternehmen stets die Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung haben – zum Beispiel in Form eines berufsbegleitenden Bachelor- oder Masterstudiums. Durch diese Ausbildungsarbeit schafft Würth die ideale Voraussetzung für einen praxisbezogenen und individuellen Start ins Berufsleben. heg

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12–17, 74653 Künzelsau-Gaisbach

Fon: 07940/15-0

www.wuerth.de/karriere