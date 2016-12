Mit der HORIZON ins neue Jahr starten

× Erweitern Horizon Stuttgart

Horizon, das Event für Orientierung nach dem Abi gastiert zum elften Mal in Stuttgart. Am 28. und 29. Januar stellen sich mehr als 160 Hochschulen, Unternehmen und Institutionen in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle vor und bieten Abiturienten hochwertige Informationen zur Studien- und Berufs­orientierung. Ergänzt wird die Messe durch ein großes Rahmenprogramm, bestehend aus Vorträgen und Workshops. Der Eintritt zur Messe ist frei.

2017 – ob es wohl besser wird als 2016? In jedem Fall wird es für viele ein Jahr der Entscheidungen sein. Nur wie trifft man die richtige? Eine Frage, die sich wohl jeder einmal stellt – gerade wenn es um die eigene Zukunft geht. Besonders dringlich stellt sie sich all denjenigen, die jetzt überlegen, wie es nach dem Abitur weitergehen soll. Klassisches oder Duales Studium? Ausbildung oder ins Ausland? FSJ oder lieber erst einmal reisen? Die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die sich einem nach der Schule bieten, machen das ganze nicht gerade einfacher. Aber bevor man sich zwischen den endlosen Regalen staubiger Ratgeberliteratur verliert oder den x-ten Online-Test macht, empfiehlt sich ein Blick in die Praxis. Auf der Horizon kann man genau dies tun.

Mehr als 160 Hochschulen, Unternehmen und Institutionen stellen sich vor

Mehr als 160 Aussteller werden sich und ihr Angebot am letzten Januar-Wochenende in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle präsentieren. Bei Hochschulen, Unternehmen und Beratungsinstitutionen kommt man direkt mit den Ansprechpartnern vor Ort ins Gespräch, um alle Fragen loszuwerden. So kann man dort aus erster Hand erfahren, was der Arbeitsalltag eines echten Kommissars mit dem seiner Tatort-Kollegen zu tun hat, es werden Studiengänge wie der Bachelor in Culinary Arts vorgestellt und alle, die »irgendwas mit Medien« machen möchten, können herausfinden, was das eigentlich heißen kann. Was es braucht, um bei Porsche einzusteigen oder was man beim Bewerbungsgespräch bei Hugo Boss besser nicht anziehen sollte – auf der Horizon bekommt man hilfreiche Tipps für den Bewerbungsprozess und kann erste wertvolle Kontakte knüpfen.

Neu: Orientierungsfläche mit konkreten Hilfestellungen und Anregungen

Für all diejenigen, die sich erst einmal ganz allgemein orientieren möchten, gibt es in diesem Jahr erstmals eine eigens eingerichtete Orientierungsfläche mit konkreten Hilfestellungen und Anregungen, die bei der Entscheidungsfindung helfen können.

Ergänzt wird das Angebot von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorträgen und Workshops. In Expertentalks gibt es Infos zu Themen wie Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalt, Freiwilligendienst oder Duales Studium. Regionale Hochschulen geben im Forum »Studieren in Baden-Württemberg« Auskunft zu Zulassungsvoraussetzungen & Co.

Was auch immer 2017 also für Schulabgänger ansteht, auf der Horizon erwartet sie vor allem eins: Antworten auf ihre Fragen!

Horizon – Die Messe für Studium und Abiturientenausbildung

Sa. 28. und So. 29. Januar, 10-16 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart,

der Eintritt ist frei, www.horizon-messe.de/stuttgart