Mit fachlicher Ausbildung zum Erfolg

Zur Verstärkung sucht die Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH jedes Jahr neue Auszubildende in den verschiedensten Bereichen.

Schwerpunkt des Unternehmens ist die Produktion von technischen Teilen und Baugruppen aus Thermo- und Duroplasten mit Metallverbindungen. Diese werden mit den modernsten Systemen entwickelt und weltweit verkauft. Kurz gesagt deckt der Betrieb die komplette Bandbreite vom ersten Konzept bis zum fertigen Serienprodukt ab. Kunden sind bedeutende Unternehmen der Automobil- und Elektroindustrie. Insgesamt 400 Mitarbeiter, darunter ca. 15% Auszubildende, sind an den beiden Standorten in Leingarten und Talheim im Einsatz.

Das Unternehmen bietet Ausbildungen in folgenden Berufen (m/w) an: Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Werkzeugmechaniker, Technischer Produktdesigner Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnologie, Mechatroniker und Informatikkaufmann.

Außerdem ist ein duales Studium in Richtung Bachelor of Engineering - Maschinenbau/ Fachrichtung Kunststofftechnik und Bachelor of Arts – Betriebswirtschaftslehre Industrie möglich.

Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH

Dieselstr. 27, 74211 Leingarten, Fon: 07131/40630

www.gessmann.de