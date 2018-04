Mit Herz dabei - Karriere bei Alpenland

Die Alpenland Pflege- und Altenheim Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Sonthofen ist seit über 25 Jahren privater Träger und einer der führenden Betreiber von Pflege- und Seniorenheimen in Baden-Württemberg.

Neben acht Senioreneinrichtungen ergänzen zwei ambulante Pflegedienste, drei Wohngruppen der Eingliederungshilfe nach SGB XII und eine Einrichtung für Menschen im Wachkoma das Dienstleistungsspektrum.

Bei der ALPENLAND Pflege- und Altenheim Betriebsgesellschaft mbH stehen die persönliche Wertschätzung von Senioren und die damit verbundene, liebevolle und professionelle Betreuung der Bewohner stets im Mittelpunkt allen Handelns und sind das Herzstück der Unternehmenskultur.

Als kontinuierlich wachsendes Familienunternehmen hat es sich ALPENLAND zum Ziel gesetzt, moderne zukunftsweisende Senioreneinrichtungen zu schaffen. Der Respekt vor der Persönlichkeit und der Lebensleistung jedes Bewohners sowie die Vermittlung des Gefühls von Selbständigkeit und Geborgenheit prägt dabei das Verständnis von einer aktiven, individuell ausgerichteten Betreuung und Pflege.

Seit jeher sieht es ALPENLAND als seinen sozialen und gesellschaftlichen Auftrag, seine Vision mit Hilfe motivierter und qualifizierter MitarbeiterInnen sicherzustellen. Daraus resultiert ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Weiterbildungs-angeboten, die sich nach den individuellen Anforderungen jedes Einzelnen richten und sicherstellen, dass ALPENLAND optimal auf Veränderungen reagieren kann.

Weil ein solches Konzept nur mit besonderen Menschen möglich ist, beschäftigt ALPENLAND MitarbeiterInnen, die diese Philosophie leben und umsetzen. Ob in der Betreuung oder Pflege, im Marketing oder in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Verwaltung oder im Bereich unserer Wirtschaftsdienste: Bei ALPENLAND findet man eine Vielzahl unterschiedlicher beruflicher Möglichkeiten. Man wird ALPENLAND als einen innovativen, erfrischend anderen und sozial engagierten Arbeitgeber kennenlernen, bei dem Arbeiten (mehr) Spaß macht. sob

Haus der Betreuung und Pflege

Fronackerstraße 43

74906 Bad Rappenau

Hermann-Kollmar-Straße 25

74613 Öhringen

Neue Str. 10, 74635 Kupferzell

http://www.betreuung-und-pflege.de