Mit Lust am Lernen zum Ziel

× Erweitern Bildungspark Heilbronn-Franken Die 34-jährige Ekerbicer Senay (rechts), Alleinerziehende mit zwei Kindern, wurde dank Bildungspark-Umschulung Prüfungsbeste der Handwerkskammer bei den Maschinen- und Anlagenführern. Job als Fachkraft garantiert!

Der Bildungspark Heilbronn-Franken hat sich mit seinen engagierten Lehrkräften den Ruf erarbeitet, unmöglich geglaubte Ziele zu erreichen.

Die Prüfungs-Preise und guten Abschlüsse der Umschüler, hohe Teilnehmerzufriedenheit in allen Kursen und erstaunliche Vermittlungsquoten sprechen für sich. Gering qualifizierte oder Menschen ohne Berufsabschluss, die meist lernentwöhnt sind, sind es, die der Bildungspark zu gesuchten Fachkräften umschult. Seit 2009 bietet der Bildungspark deshalb seinen angestellten und auf Honorarbasis arbeitenden Lehrkräften kostenlose pädagogische Weiterbildung und kollegiale Beratung. Die systematische Lehrkräfte-Entwicklung mit dem Ziel, lebendiges, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen zu etablieren, wurde bis heute in über 60 Arbeitstreffen der »Trainer Lern- und Lehrwerkstatt« (Traill) realisiert. Sie ist Lernwerkstatt – aber ebenso Experimentierfeld. Auch mit »Traill« setzt der Bildungspark Maßstäbe. Einmalig – nicht nur in der Region.

Bildungspark Heilbronn-Franken Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn,

Fon: 07131/770-700 www.bildungspark.de