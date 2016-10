IHK-Akademie Reutlingen: Mit Vollgas zum beruflichen Erfolg

× Erweitern Wirtschaftsfachwirt IHK Akademie Reutlingen

Auch in der neuen Saison bietet die IHK-Akademie Reutlingen wieder ein umfassendes Angebot für alle Alters- und Hierarchiestufen an Aufstiegs-, Zertifikatslehrgängen oder Seminaren an. Neben den in Teilzeit angebotenen klassischen Lehrgangsangeboten für angehende Meister, Fach- und Betriebswirte, liegt der Fokus des Angebots für 2016/17 in der Durchführung von Vollzeitlehrgängen, die sich durch Schnelligkeit und Qualität auszeichnen. Es gibt heute eine Vielzahl persönlicher und individueller Lebensentwürfe. Entsprechend vielfältig sind auch die Weiterbildungsangebote gestaltet. So kann in einem Vollzeitlehrgang der Abschluss zum Geprüften Industriemeister in zirka acht Monaten erlangt werden. Lehrgangsstart ist der 20. Februar 2017. Die Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt und zum Technischen Fachwirt kann von den Teilnehmern eines Vollzeitlehrgangs nach bereits fünf Monaten abgelegt werden. Der Lehrgangsstart für beide Lehrgänge ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.

Erstmalig wird im Oktober 2017 der Aufstiegslehrgang zum Geprüften Technischen Betriebswirt in Vollzeit angeboten, der mit einer Dauer von vier Monaten mit Vollgas zum beruflichen Erfolg durchstartet. Bei allen Aufstiegslehrgängen ist eine Finanzierung über das sogenannte Meister-Bafög möglich. Ber

IHK-Akademie Reutlingen

Weitere Informationen zur Teilnahme und Durchführung aller Lehrgänge unter

www.ihkrt.de/weiterbildung