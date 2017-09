Murrelektronik: Best Place to Learn

× Erweitern Foto: Murrelektronik

Fünf Handballspieler des HC Oppenweiler/Backnang machen ihre ersten Schritte ins Berufsleben bei Murrelektronik: Das Familienunternehmen aus Oppenweiler wurde mit dem Gütesiegel »Best Place to Learn« ausgezeichnet. Dieses steht für eine besonders hochwertige Ausbildung, von der auch fünf Handballspieler des HC Oppenweiler/Backnang, dessen Hauptsponsor Murrelektronik ist, profitieren. MORITZ hat bei den fünf sportlichen Berufseinsteigern nach dem aktuellen Stand der Dinge gefragt.

Ruben Sigle, Ausbildung zum Industriekaufmann: »Aktuell bin ich im vierten Lehrjahr zum Industriekaufmann. Ich habe über den HCOB von der Gelegenheit mitbekommen, eine Ausbildung bei Murrelektronik beginnen zu können und mich daraufhin hier beworben. Wirklich gut ist, dass man alle kaufmännischen Abteilungen durchläuft und überall aktiv mitarbeiten darf. Dadurch gewinnt man schnell einen Überblick über die vielseitigen Tätigkeiten im Unternehmen. Dass ich bei unserem Hauptsponsor arbeiten darf, macht mich stolz und ich sehe mich auch ein wenig als Bindeglied. Die Situation, dass Handball und Beruf eng verbunden sind, kann bei Misserfolg natürlich auch weniger schön sein, da muss man sich am Montag auch mal den kritischen Fragen der Kollegen stellen. Aber zugleich zeigt das, dass sie sich für die Spiele interessieren, das ist schon toll.«

Johannes Csauth, Studium der Elektrotechnik: »Murrelektronik hat 2013 bei einem Heimspiel einen Infostand über Ausbildungsberufe und Studiengänge aufgestellt. Ich habe mich dort über ein Duales Studium informiert und mich daraufhin auch beworben. Jetzt studiere ich im sechsten Semester Elektrotechnik. Die meisten meiner Aufgaben kommen aus dem Bereich der Hardwareentwicklung. Anfangs habe ich den Entwicklern zugearbeitet, nun betreue ich öfters auch eigene Projekte. Gut finde ich die individuelle Förderung bei Murrelektronik, man lernt in den Praxisphasen viel und schnell. Super ist auch die flexible Arbeitszeitgestaltung.«

Florian Frank, Berufseinstieg in der Strategischen Logistik: »Ich habe im September 2013 mit einem Praxissemester bei Murrelektronik begonnen und war danach Werksstudent sowie Bachelorand. Seit dem vergangenen Jahr arbeite ich festangestellt als Projektingenieur in der Strategischen Logistik. Bei meinem Studium wurde ich perfekt gefördert und gefordert, ich konnte mein Vertiefungsstudium fast wie ein Duales Studium durchziehen. Dabei war ich durchgängig als Werksstudent angestellt und konnte Praktisches und Theoretisches sehr gut verbinden. Ich bin sehr froh über den Weg, den ich hier gehen konnte. Es ist ein großes Plus, dass Murrelektronik die fertigen Azubis und Studenten übernimmt. Mir gefällt das familiäre Umfeld, das trotz der Größe des Unternehmens sehr angenehm ist. Man sieht bei den Handballspielen immer viele bekannte Gesichter aus dem Arbeitsalltag. Es ist schon super, bei einem Weltunternehmen direkt vor der Haustüre arbeiten zu können.«

Thomas Fink, Informatik-Studium: »Ich habe zunächst an der Uni Informatik studiert. Das war sehr theorielastig, darum habe ich ein Praktikum bei Murrelektronik gemacht. Das hat mich ziemlich angesprochen, weil man hier das Erlernte direkt in die Praxis umsetzen kann, und das ist aus meiner Sicht das A und O in technischen Berufen. Seit Oktober 2016 absolviere ich nun ein Duales Studium der Informatik bei Murrelektronik und ich fühle mich sehr gut betreut, alle sind sehr hilfsbereit und es macht viel Spaß mit diesem Team.«

Colin Stradinger, DLM Marketing: »Als Ende 2015 mein Abi näher kam, habe ich mich über interessante Studiengänge informiert. Bei Murrelektronik ist mir der Studiengang DLM Marketing aufgefallen. Ich war mir schnell sicher, dass er meinen Interessen sehr entgegen kommt. Die Atmosphäre beim Bewerbungsgespräch war sehr freundlich und persönlich. Am 1. Oktober des vergangenen Jahres ist es losgegangen, und es ist ein sehr aufregender Lebensabschnitt.« ame