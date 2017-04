× Erweitern Ravensburger Kinderwelt

Entdecken Sie neue Herausforderungen: Am 01. Juni 2013 eröffnete die Ravens-burger Kinderwelt Kornwestheim, ein innovativer Indoor-Kinderspielbereich im Wette-Center Kornwestheim.

Die Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH bietet Nebenjobs im Bereich Gastronomie (m/w) in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.

Sie freuen sich auf herausfordernde Aufgaben und möchten das Team mit großer Motivation und Eigeninitiative, idealerweise an Wochenenden, an Feiertagen und in den Ferien unterstützen? Hier erleben Sie gemeinsam Großes. Im Bereich Gastronomie sind Sie neben dem Verkauf der Speisen und Getränke auch für die Vor- und Zubereitung, das Anrichten und die Präsentation der Speisen sowie für die Sauberkeit an Ihrem Arbeitsplatz und im Gästebereich verantwortlich. Bei größerem Besucheraufkommen unterstützen Sie uns im Bereich Attraktionen. Hier sind Sie als Betreuer an vielfältigen Fahrgeschäften in der Ravensburger Kinderwelt eingesetzt. Sie gelten an den Attraktionen als erster Ansprechpartner für unsere großen und kleinen Besucher und sind für deren Wohlbefinden, Beratung, Betreuung und Sicherheit mitverantwortlich.

Entdecken Sie Ihre Fähigkeiten

Sie sind eine fröhliche, aufgeschlossene und engagierte Person mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit. Außerdem verstehen Sie es, mit anderen Menschen umzugehen und besitzen ein gutes Organisationstalent. Sie sind flexibel, sehr motiviert und arbeiten gerne im Team. Weitere wesentliche Eigenschaften sind Ihre Kontaktfreudigkeit und Belastbarkeit, ein sicheres und freundliches Auftreten sowie ein sympathisches und gepflegtes Erscheinungsbild. Idealerweise können Sie uns an ein oder zwei festen Tagen in der Woche ganz-tags als Aushilfs- bzw. Abrufkraft unterstützen. Die Bereitschaft zur Feiertags- und Wochenendarbeit ist für Sie selbstverständlich.

Entdecken Sie Ihre Perspektiven

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit. Bringen Sie sowohl Ihre Erfahrungen als auch Ihre Begeisterung im Umgang mit Kunden ein. Engagieren Sie sich in einem freundlichen und motivierten Team in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. Die Vergütung beträgt € 9,34 pro Stunde.

Entdecken Sie unser Unternehmen

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte bevorzugt über unser Portal zukommen lassen.www.ravensburger.de