Mehr Raum für Bildung in Heilbronn

× Erweitern Schlüsselübergabe zu den neuen Gebäuden auf dem Bildungscampus Vorne: Silke Lohmüller (Dieter Schwarz Stiftung), Prof. Dr. Reinald Kasprik (Prorektor HS Heilbronn), Landesministerin Theresia Bauer, Prof. Dr.-Ing. Joachim Frech (Direktor CAS) Hinten: Dr. Erhard Klotz, Oberbürgermeister Harry Mergel, Prof. Reinhold Geilsdörfer ( Dieter Schwarz Stiftung), Architekt Achim Söding, Prof. Arnold van Zyl (Präsident der DHBW),

Die Vision der Wissensstadt wird in Beton gegossen. In Beisein von Theresia Bauer, Landesministerin für Wissenschaft, wurde der dritte Bauabschnitt auf dem von der Dieter Schwarz Stiftung aufgebauten Bildungscampus eröffnet.

Studierende der Hochschule Heilbronn und des Center for Advanced Studies der Duale Hochschule Baden-Württemberg werden in die neuen Räumlichkeiten des Bildungscampus 3 einziehen und von dem hellen Ambiente und den modern ausgestatteten Räumen profitieren. „Der heutige Festakt ist ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung des des Bildungscampus, aber auch für die Hochschule Heilbronn und die DHBW“, betonte Theresia Bauer. „Mit diesem Engagement stellt die Dieter Schwarz Stiftung ihr Ziel unter Beweis, den Campus Heilbronn auch langfristig zu einem wichtigen Bestandteil der baden-württembergischen Hochschullandschaft zu machen.“ Und auch für das Ziel Heilbronn zu einer Universitätsstadt weiter zu entwickeln, so Oberbürgermeister Harry Mergel, ist der Bau des Bildungscampus West ein wichtiger Fortschritt.

Bildung – ein Rohstoff der Zukunft

„Bildung ist ein Rohstoff der Zukunft“ - diesen Leitsatz hat sich die Dieter Schwarz Stiftung zu eigen gemacht und in diesem Geist die Vision eines Bildungscampus entwickelt. Mit dem Angebot können nun verschiedene Angebote, die bisher auf verschiedene Gebäude verteilt waren gebündelt werden.

„Damit nimmt der Bildungscampus Gestalt an, an dem im Endausbau bis zu 10.000 Studierende einen vorbildlichen Ort für Bildung finden“, sagte Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung bei der feierlichen Einweihung. Obwohl Heilbronn viele Hidden Champions in der Wirtschaft hat, und damit Wirtschaftsregion Nummer eins in Baden-Württemberg ist, zählt es mit 11,7 Studierenden pro tausend Einwohner zum Schlusslicht im Bundesland. Für die Wirtschaft in der Region ist daher die Ausbildung von Fach- und Führungskräften vor Ort von großer Bedeutung. Voraussichtlich 2019 soll der Bildungscampus fertiggestellt sein. Bis dahin wird noch an einigen Baustellen, vom Abriss alter Gebäude über den Bau einer Brücke bis zu dem Bau der neuen Gebäude, gearbeitet.

Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Heilbronn haben neues Zuhause

Im neuen Gebäude N der Hochschule Heilbronn hat die Fakultät International Business ihr neues Domizil gefunden. Hohe gläserene Wände erlauben Einblicke in die Seminar- und Vorlesungsräume. In den aquarienähnlichen Sälen können die Gedanken der Studenten frei und kreativ vor sich hin blubbern und sie für ihre Fächer Internationale Betriebswirtschaft, Tourismusmanagement, Hotel- und Restaurantmanagement und International Wine Management lernen. Ab dem Wintersemester 2017/17 wird der Masterstudiengang "Nachhaltiges Tourismusmanagement" angeboten. Aktuell sind 1500 Studierende und 92 Mitarbeitende und Lehrende am Standort. 2019 wird eine weitere Wirtschaftsfakultät mit 1600 Studierenden auf den Bildungscampus ziehen. Der Standort Sontheim wird sich demnach auf die Ingenieurswissenschaften konzentrieren.

Dualer Master am Center of Advanced Studies im neuen Gebäude M

Wer sich berufsbegleitend oder berufsintegrierend weiterbilden will, hat mit dem Center of Advanced Studies der DHBW einen hervorragenden Partner. "In einer der wirtschaftstsärksten Regionen des Landes wird das CAS wegweisende Impulse setzen" so der Präsident der DHBW Prof. Arnol van Zyl. Mit dem CAS zieht in das neue Gebäude auch das Zentrum für Hochschuldidaktik und Lebenslanges Lernen ein, dass der Fortbildung der DHBW-Angestellten sowie Professorinnen und Professoren dient.