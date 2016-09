Neue Herzspezialisten gefunden – Ausbildungsstart bei Windmüller

× Erweitern Azubis Windmüller

Die Gebäudetechnik ist das Herz eines Gebäudes. Dementsprechend müssen die Auszubildenden bei der Firma Windmüller in Schwäbisch Hall wahre Herzspezialisten sein.

Die neuen Azubis starten als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, technische Systemplaner, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und als Kauffrau für Büromanagement. An ihrem ersten Tag konnten sie den Betrieb kennenlernen, doch viel wichtiger war die Sicherheitsschulung. Denn: von Anfang an wird bei Windmüller auf den Baustellen mitgearbeitet. Außerdem gibt es dieses Jahr eine Besonderheit: Vier Spanier, die zunächst ein vierwöchiges Praktikum absolviert haben, starten ebenfalls in ihre Ausbildung und bekommen hierdurch die Chance auf eine berufliche Zukunft, die aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Spanien nicht möglich ist.

Windmüller GmbH Steinbeisweg 19, 74523 Schwäbisch Hall,

Fon: 0791/95500 www.windmueller-jobs.de