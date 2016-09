Neue Wegbereiter starten

Das erste Mal trafen sich die neuen Wegbereiter bei der Einführungsveranstaltung für die neuen Auszubildenden. Vielerlei zu hören gab es von dem aktiven Ausbildungsteam.

Neben einem ersten Einblick in den Alltag auf der Baustelle in Form eines kurzen Filmes gab es noch wichtige Informationen z.B. zum Thema Berufsschule, Berichtsheft und zur Sicherheit auf der Baustelle. Auch die anwesenden Eltern konnten sich so einen ersten Eindruck verschaffen.

In Öhringen beginnt Leonardo Hartwig und Rahim Rahzwan. Am Ausbildungsort Schneider Bau Heilbronn starten Hannes Belnzner, Patrick Wentz, Philipp Gottschling und Simon Bähr. Im Taubertal beginnt Kevin Pembele seine Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter bei Konrad Bau, während Benedikt Scherer als Projektmanagement Student an der DHBW Mosbach loslegt.

